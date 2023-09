Ion opent ’t Viswinkeltje op wijk De Ruiter in Roeselare: “En zeggen dat ik vroeger allergisch was aan vis”

Op de plaats waar in een ver verleden slagerij Stols huisde, opende Ion Pruteanu zaterdag officieel ‘t Viswinkeltje. “We starten met de verkoop van vis en bijpassende groentjes, maar het is de bedoeling om hier binnen enkele maanden ook een groente- en fruitcentrale te openen.”

De Moldavische familie Pruteanu voelt zich inmiddels al jarenlang thuis in Roeselare. “De voorbije zes jaar runde ik de supermarkt Minimix op de Meensesteenweg”, vertelt Ion in perfect Nederlands.

Drie jaar geleden ging hij in de wijk De Ruiter wonen. Op de plaats op de Ieperseaardeweg waar tot een vijftiental jaar geleden slagerij Stols zat, voelt hij zich inmiddels helemaal thuis. “We besloten onlangs om te stoppen met Minimix. Na de coronacrisis werden sommige kosten te hoog.” Ion besliste om nabij zijn woning een nieuw concept uit te werken. Zaterdag opende hij ’t Viswinkeltje. “Eerlijk, vroeger was ik eigenlijk allergisch aan vis. Ik vind het gewoon een superleuk en mooi product om mee te werken.”

Leveringen aan huis

Waar vroeger biefstukken en worsten in de toonbank lagen, kunnen de klanten nu kiezen uit verschillende soorten vis. “In de toekomst komt er ook een eigen visrokerij. Naast tal van vissoorten kunnen klanten bij ons ook terecht voor sushi en groenten die bij vis passen.”

Ion is ervan overtuigd dat ’t Viswinkeltje een succes kan worden. “Zoveel viswinkels zijn er niet meer in Roeselare en sommigen concentreren zich vooral op traiteurgerechten. Wij willen met onder andere leveringen aan huis een meerwaarde bieden. Ook voor het bestellen van visschotels is men hier aan het juiste adres.”

Verbouwen

Maar er is meer. De plannen van Ion stoppen niet bij ’t Viswinkeltje. “Aan de achterkant van onze woning hebben we ook nog een grote hangar. Binnen enkele maanden willen we daar starten met een groente- en fruitcentrale. De komende periode zijn er nog wat verbouwingswerken nodig.”

Ion hoopt met de viswinkel en de groente- en fruitcentrale een meerwaarde te bieden voor wijk De Ruiter en omstreken. “Dit is een levendige wijk. Auto’s kunnen parkeren tussen de viswinkel en de toekomstige groente- en fruitcentrale. Sowieso zullen ook klanten die vroeger bij Minimix over de vloer kwamen hier om verse producten komen.”