Internationale prijs voor Jabbeekse platte kaas: “We blijven onze klanten verwennen”

Het Baliehof is een familiale kaas- en zuivelboerderij die ambachtelijke bereiding en kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Zowel de hoeveboter als de karnemelk zijn erkende ambachtelijke streekproducten. Nu scoren Luc Callemeyn en Krista Stroo hoog met hun platte kaas; een gedeelde eerste plaats op een internationaal concours.

Het Baliehof is een landelijke hoeve met 90 melkkoeien gelegen in de gemeente Jabbeke in het hart van het Brugse Ommeland. De verse melk wordt dagelijks gebruikt als ambachtelijke bereiding van verse hoeveproducten, desserts en lekkere boerenkazen. Wie hun thuiswinkel niet bezoekt, kent ze wellicht van de markten in Brugge of op donderdag in Oostkamp. De zuivelproducten van de Jabbekenaars gooien al jaren hoge ogen.

Twee zilveren medailles

“Dit is een tweede medaille voor onze volle plattekaas. Nu kregen wij een zilveren medaille op de Concours International de Lyon”, zegt een tevreden Luc Callemeyn. “Dit is een jaarlijkse internationale wedstrijd voor wijnen, bieren, kazen en zuivelproducten. De wedstrijd is vooral toegespitst op de Franse producenten, maar is dus eigenlijk wel een internationale wedstrijd. Het doel is promotie van hoofdzakelijk artisanale producten, met een wedstrijd die uitgevoerd wordt door een internationale jury. De wedstrijd is onderverdeeld in vele categorieën omdat er zoveel diverse uitvoeringen zijn van zuivelproducten, en om binnen een bepaalde productiewijze of smaak te kunnen beoordelen wordt een strikte afscheiding gemaakt tussen de categorieën.”

“Bij nazicht van de wedstrijdresultaten zien wij dat er eigenlijk in onze categorie geen ‘gouden medaille’ werd toegekend maar wel 2 zilveren medailles. Wij hebben dus een gedeelde tweede, of een eerste plaats met een andere Normandische zuivelboerderij die ook heel veel diverse soorten zuivelproducten maakt. In 2019 hadden wij ook al eens een bronzen en een zilveren medaille behaald op de World Cheese Award in Bergamo Italië, zilver voor de belegen kaas van Baliehof en brons voor de volle plattekaas. Opgemerkt door de jury als een erg crème-achtige volle smaak. We gaan er dus op vooruit! Volgend jaar gaan wij voor goud”, zegt een tevreden Luc Callemeyn.

Blijver

“Deze prijs is een bevestiging van onze volgehouden inspanningen om vanuit onze jarenlange ervaring en het vasthouden aan onze ambachtelijke bereiding: verse melk laten stremmen, rustig laten rijpen, handmatig in zakken scheppen en laten uitlekken en dan verfijnen en verpakken. Onze vaste klanten weten dit procedé bijzonder te waarderen”, zeggen Krista Stroo en Luc, die vaak ook groepen of klassen op de hoeve mogen rondleiden.

Al jaren lang houden we vast aan onze ambachtelijke bereiding

“Wij blijven onze vaste klanten in de watten leggen. We merken een groeiende interesse in de activiteiten rond de webshop, die wij nu volledig op punt gezet hebben. Hoogtepunt is onze mogelijkheid om nu gekoeld te verzenden doorheen heel Vlaanderen en binnenkort ook Nederland. Wij zien nog diverse kansen en kijken uit naar verdere partnerships en verrassende nieuwe smaken. Wij geloven nog sterk in onze werking en ons bedrijf en sinds kort zijn dochter Sofie en Matthias als volwaardige partners mee gestapt in het bedrijf en bouwen mee aan onze mooie toekomst.”

“Eerste plannen zijn ook de vervanging van de marktwagen en een remake van onze hoevewinkel. Toen de markten werden stopgezet hebben wij een enorme boost gezien naar onze hoevewinkel en hebben wij zelfs de openingsuren moeten uitbreiden. Dat is wat teruggevallen maar toch zijn er nog zeer veel vaste bezoekers die hun wekelijkse inkopen komen doen.” Wie nu al het water in de mond krijgt, kan alvast al eens de website Baliehof.be bezoeken.

