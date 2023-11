Interieurzaak De Loft in de Hoefijzerlaan stopt ermee

Op 27 januari 2024, 24 jaar na de start, stoppen Dirk Braem en Marian Verheye met de uitbating van interieurzaak De Loft langs de Hoefijzerlaan. “Maar we blijven in de meubelbranche en zullen ons concentreren op de verkoop van relaxzetels”, zegt Marian.

Bij de start van het millenniumjaar 2000 gingen Dirk Braem (68) en Marian Verheye van start met interieurzaak De Loft in de Hoefijzerlaan, op een steenworp van ‘t Zand. In het pand huisde eerder onder meer een bandencentrale. “Mijn man Dirk was toen al een hele tijd actief in de meubelbranche, meer bepaald als agent voor enkele meubelfabrikanten. Op een bepaald moment had hij ook wel een showroom in Brussel, maar we zaten toch met veel overstocks en hadden dus een ruim pand nodig. We passeerden vaak aan de Hoefijzerlaan en toen we zagen dat het leegstond was onze interesse gewekt”, legt Marian uit.

“Zo is De Loft uitgegroeid tot een speciaalzaak met stoelen, tafels, bijzettafels en allerhande zitmeubelen. Zeker voor onze collectie relaxzetels zijn we echt wel bekend. We kijken zeker ook positief terug op de keuze voor deze locatie in de Hoefijzerlaan. Het is niet helemaal centraal in de binnenstad maar toch goed bereikbaar, zo vlak bij ‘t Zand. Er is dan wel geen parking vlak bij de deur maar veel mensen komen met de fiets, en voor wie toch met de auto komt is er de ondergrondse parking vlakbij.”

Uitverkoop gestart

Maar aan dat verhaal komt nu een einde. Dirk en Marian zijn de uitverkoop gestart, met dus heel mooie kortingen, en sluiten de winkel definitief op 27 januari 2024. “We hebben er zelf voor gekozen om de huurovereenkomst niet te verlengen”, zegt Marian. Maar we blijven voor alle duidelijkheid wel in de meubelbranche. “De bedoeling is om ons te concentreren op de verkoop van relaxzetels en dit dus vanop een andere locatie. Waar dat precies zal zijn kan ik nu nog niet zeggen, omdat dit nog niet helemaal vast staat. Maar daar valt binnenkort dus zeker nog nieuws over te verwachten.”

Meer info: www.deloftinterieur.be.