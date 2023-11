Interieur- en decoratiezaak Goûts et Couleurs viert jubileum

De interieur- en decoratiezaak Goûts et Couleurs in de Ezelstraat bestaat 10 jaar, en dat laten uitbaters Ester en Bob niet onopgemerkt voorbij gaan. “We bedanken onze klanten met een unieke artwork ontworpen door kunstenaar Sammy Slabbinck.”

Goûts et Couleurs is het geesteskind van het creatieve en ondernemende koppel Esther De Vestele en Bob Waterschoot. In 2012 begon Ester met het geven van interieuradviezen en het inrichten en ontwerpen van woningen. Niet lang daarna kwam Bob erbij om die woningen nog beter naar de werkelijkheid te kunnen vertalen. En zo is tien jaar geleden dus Goûts et Couleurs ontstaan. Eerst in de Ezelstraat 16, en later naar de overkant van de straat, waarna er enkele meters verder ook nog een accessoirewinkel bij kwam, waardoor de zaak nu gevestigd is in Ezelstraat 1 en Ezelstraat 5.

Vandaag wordt er advies gegeven over meubelen, materialen, verlichting en interieuraccessoires. Daarnaast is Goûts et Couleurs ook een inspirerende conceptstore waar mooie spullen verzameld en aangeboden worden. Het gaat daarbij zowel om producten van gevestigde Scandinavische merken als om gevestigde Europese labels. In de accessoirewinkel vind je zaken als kaartjes, illustraties, handtassen, juwelen en zonnebrillen.

10 procent korting

De tiende verjaardag van de zaak willen Ester en Bob niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tot 10 november geven ze 10 procent korting op aankopen en bestellingen. “Daarbovenop zetten we een samenwerking met de Brugse kunstenaar Sammy Slabbinck op poten. Tot de voorraad strekt krijgen onze klanten een unieke artwork ontworpen en gesigneerd door deze Brugse designer”, legt Ester uit.

“Het werk is een unieke collage van vintage elementen met herkenbare meubels en accessoires uit de collecties van Goûts et Couleurs. We werkten al eerder samen met Sammy, onder meer door het presenteren van zijn werken in onze showroom. Zijn creatie weerspiegelt onze waardering voor originaliteit, creativiteit en out of the box denken.” (PDV)

Meer info: www.gouts-et-couleurs.be.