Instituut Fabienne Coucke stopt definitief na 37 jaar: “Vanaf dag één stond mijn agenda vol met afspraken”

Fabienne Coucke (59) startte op 15 februari 1985 met haar schoonheidssalon in haar ouderlijk huis, villa La Dune in de Duinenlaan, één van de grootste villa’s in Westende-Bad. De villa werd in 1925 ontworpen door de architecten Pil & Carbon uit Oostende. De woning heeft een rijke geschiedenis: tijdens WO II werd ze gebruikt als school. Nu de villa verkocht is stopt ook Instituut Fabienne definitief.

“Ik ben hier klein gestart en vreesde ervoor dat ik in de winter geen werk genoeg zou hebben. Ik was jobstudente bij keurslager Gruwier in Middelkerke, toen Mia in 1985 in Westende begon met een tweede beenhouwerij dacht ik om daar bij te springen tijdens de kalme wintermaanden. Maar ik heb mijn plan nooit moeten uitvoeren, want vanaf dag één stond mijn agenda boordevol”, zegt Fabienne Coucke (59). “Het was waarschijnlijk ook door het feit dat mijn ouders zelfstandige handelaars waren dat er vele klanten kwamen, om hen een plezier te doen.”

Diverse behandelingen tegelijk uitvoeren was onze specialiteit

Vanaf dag één was het een succesverhaal en heeft Fabienne nooit moeten bijklussen. “Integendeel wij moesten de zaak uitbreiden. In 1989 wilde ik mijn ouders niet meer tot last zijn en wou ik het ouderlijk huis verlaten. Samen met vader zijn we overal gaan kijken om iets te kopen in Westende-Bad. Geen enkel pand was echt geschikt en vader René deed het voorstel om veranderingen te doen in La Dune. Zo heeft hij in 1990 mijn winkeltje ingericht en zijn we uitgebreid naar de bovenverdieping. Er was hier plaats zat, mama verhuurde geen kamers meer en de villa moest toch onderhouden en verwarmd worden”, legt Fabienne uit.

Intensief

“Het was enorm intensief, Ik begon om 9 uur en werkte vaak tot 22 uur. Op een bepaald moment had ik vier mensen in dienst. Iemand deed de pedicure en ik deed het gelaat. Bij sommige klanten ben je effectief met twee personen aan het werk. De meeste klanten waren dames die zelf een handelszaak hadden en die zo snel mogelijk bediend wilden worden. Terwijl ze hier lagen wilden ze een manicure en een pedicure. Dat was een beetje onze specialiteit. Ik hoor dat nu nog steeds. In veel schoonheidssalons werkt de zaakvoerster alleen en moet je soms vijf weken wachten. Wij hadden veel klanten uit Antwerpen, Brussel, Kortrijk en zelfs Rijsel. De meesten waren vakantiegangers en het begon bij de mamma die kwam daarna de kinderen en tenslotte de kleinkinderen. Nu we meer tijd hebben zijn we van zin om nu en dan eens een reisje te maken en ook meer te gaan golfen”, besluit Fabienne. (PG)