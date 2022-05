Instaframes bieden de mogelijkheid om foto’s te nemen voor sociale media op leuke locaties in Oostende

Voortaan kan je in de stad Oostende op een aantal mooie locaties een leuke foto nemen aan de hand van instaframes. De zes instaframes zetten die locaties in de kijker. De instaframes maken deel uit van het stadsbreed verfraaiingsplan, opgezet door Economisch Huis Oostende.

De instaframes staan sinds eind april op zes locaties in de stad: op het Vissersplein, de Hendrik Baelskaai op de Oosteroever, op het kruispunt Petit Paris, aan het Duinenkerkje, op Stene Dorp en in de Adolf Buylstraat. “Vorige zomer stond er tijdelijk al zo’n instaframe bij heropening van de vernieuwde Adolf Buylstraat, opgesteld”, zegt schepen van Ondernemen, Charlotte Verkeyn (N-VA). “Die staat er nu ook, maar er zijn er nog vijf bijgekomen.”

Focus op ondernemend Oostende

“Op die instagramwaardige locaties zijn er heel wat restaurants, cafés, retailzaken, iconische gebouwen of een bruisend nachtleven te vinden”, duidt algemeen directeur van Economisch Huis Oostende, Filip Roelandt. “Het legt meteen ook de focus op ondernemend Oostende.”

Schepen Björn Anseuuw (N-VA) is blij dat de instaframes glans geven aan de parels van de stad. “Ze tonen onze troeven. “We investeren volop in het verfraaien van onze handelskernen. Kijk maar naar de Adolf Buylstraat en de Lijnbaanstraat. Bovendien staan er nog heel wat projecten in de steigers”, aldus de schepen.

(JR)