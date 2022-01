Injextru Plastics viert 75-jarig bestaan

Injextru Plastics viert een mooie mijlpaal: 75 jaar geleden ondertekenden André Verbeke en Marcel Lauweryns de oprichtingsakte van het Tieltse kunststofbedrijf. Driekwart eeuw later is Injextru Plastics, dat ondertussen al 25 jaar in handen is van de Iplast Holding, nog steeds een gevestigde waarde in de kunststofsector.

Peter Galle, al een jaar en negen maanden de ceo van het Tieltse bedrijf, is opgetogen met de 75ste verjaardag van Injextru Plastics. “Ik heb ooit de statistieken gezien en het aantal bedrijven dat het zo lang weet te trekken, is vrij beperkt”, merkt hij op. “Wat ons geheim is? De combinatie tussen goed personeel en een goed personeelsbeleid. We hebben gemotiveerde werknemers die trots zijn op hun werk.”

“Daarnaast is de familie Stofferis, die achter de Iplast Holding zit, nog steeds erg ambitieus. Ze blijven investeren, wat noodzakelijk is om mee te draaien in de industrie. Ook wordt er binnen ons bedrijf steeds met het oog op de lange termijn gewerkt, wat resulteert in een streng kwaliteitsbeleid. Niet onbelangrijk, want als we er nog eens 75 jaar willen bij doen, moeten we het vertrouwen van onze klanten blijven behouden. We moeten op alle niveaus stappen blijven zetten en de blik op de toekomst richten.”

Hoelahoeps

Toch is de mijlpaal een goed moment om ook even achterom te kijken. Injextru Plastics werd op 17 januari 1947 opgericht door André Verbeke en Marcel Lauweryns en na een kort intermezzo in Sint-Denijs-Westrem bouwde Verbeke, ondertussen alleen zaakvoerder, in de Felix D’Hoopstraat in 1952 een hoeve om tot bedrijfsruimte. Daar hield hij er een heel diverse productie op na. De oudere generatie denkt bij het horen van Injextru waarschijnlijk nog steeds aan de productie van hoelahoeps, scoubidous of tuinmeubels.

In de jaren 80 gooide Injextru Plastics het roer evenwel om en oriënteerde het zich nagenoeg uitsluitend op industriële producten. “Die evolutie van de productie van consumentengoederen naar de productie van maatwerk voor industriële klanten was erg belangrijk”, stelt Galle. “Nu zitten wij eigenlijk in bijna elke markt. Je kan het zo gek niet bedenken of er zit wel een profieltje van ons in.”

Ook nadat het bedrijf in 2000 verhuisde naar de Szamotulystraat bleef de groei aanhouden. Zo werd de vestiging de afgelopen twee decennia nog twee keer uitgebreid.

Goede relaties

En hoewel de afgelopen twee jaar door de coronacrisis niet de gemakkelijkste waren, kijkt Injextru Platics vol goede moed naar de toekomst. “De opvang van afwezigheden door corona en de grondstoffenschaarste, maakten het inderdaad niet gemakkelijk, maar we hebben de impact al bij al kunnen beperken”, bevestigt Galle. “In dat opzicht zijn de goede relaties met onze klanten, leveranciers en personeel een grote troef gebleken. We zijn een gezond bedrijf met Europese ambities en er is dan wel concurrentie, maar die houdt ons net scherp”, besluit de ceo.