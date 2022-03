Ingenieur Kathleen Heyrman wordt bloemenboerin

Kathleen Heyrman (37) startte onlangs als bloemenboerin met CSA De Makker. CSA staat voor Community Supported Agriculture: gezonde landbouw voor betrokken buurtbewoners. Hier in de streek pioniert ze hiermee. Wie een abonnement neemt bij De Makker kan wekelijks of tweewekelijks zelf een boeket bloemen plukken of een bloemenboeket aan huis laten leveren.

Kathleen Heyrman studeerde voor industrieel ingenieur met optie industrieel ontwerpen aan het toenmalig PIH in Kortrijk. Ze woont met haar zoontjes Jerom (5) en Gust (3) in Kortrijk. Ze werkte tien jaar als industrieel ingenieur in verschillende bedrijven.

“Ik werkte voornamelijk binnen het ontwerpgebeuren”, vertelt Kathleen. “Van zodra ik een tuin had, ben ik hobbymatig bloemen beginnen telen. Mijn tuin werd alsmaar groter.”

Van bureau naar land

Na de geboorte van haar jongste zoontje begon Kathleen na te denken over welk traject ze verder wou volgen. “Ik vond een 2,5 jaar durende opleiding voor biologische en biodynamische landbouw via Landwijzer vzw en schreef me in.” Kathleen volgde wekelijks een dag les en deed twee dagen stage in biologische bedrijven in de bloementeelt, fruitteelt, rozenteelt, in de groententeelt waar ze de mechanisatie wilde leren en bij floristen.

Kathleen gebruikt voor haar bloementeelt een stuk grond van boeren in de Bosstraat. “Ik ben hen heel dankbaar dat ze geloofden in een vrouw die tien jaar op een bureau zat en die begint te boeren.”

10.000 bloembollen

Ondertussen is Kathleen al een jaar bezig met het uitplanten van biologische vaste planten en biologisch geteelde bloembollen. “Er zitten er al 10.000 in”, zegt ze. “Op De Makker zijn er momenteel al 100 verschillende soorten bloemen, en er komen er zeker nog eens zoveel bij. Het zal ook een mooi beeld opleveren voor de wandelaars.”

Kathleen koos voor de naam De Makker om verschillende redenen: “Het is een samentrekking van mama en akker. En een makker als in kameraadschap klopt ook binnen het CSA-gebeuren.” (EDB)

Info: https://www.demakker.be/