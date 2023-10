Inge Daels opent nieuw kapsalon Bell’capelli in Ieper

Na een korte verhuis naar Italië keerde Inge Daels terug naar haar oude liefde: het kapsalon. De Zillebeekse opende onlangs in de Boomgaardstraat Bell’capelli. “In Italië werd mijn diploma als kapster niet erkend”, geeft Inge als uitleg voor haar terugkeer naar Ieper.

Vorig jaar ruilde het gezin van Roy Batteu en Inge Daels, en hun kinderen Lore, Lentl en Ennio hun woning in de Wervikstraat in Zillebeke voor een typisch huis in Frontino in de omgeving van het Italiaanse Rimini. “De beslissing kwam na lang wikken en wegen, en omdat we die streek goed kenden, nadat we er jarenlang met vakantie gingen”, vertelt Inge. “We waren goed voorbereid om die stap te zetten, maar blijkbaar hadden we toch iets over het hoofd gezien. Mijn diploma als kapster wordt in Italië niet erkend. We hebben besloten om terug naar Vlaanderen te komen, maar we zijn er nog niet uit wat we met de woning in Italië doen.”

Het gezin woont nu in Dranouter en Inge opende een kapsalon in de Boomgaardstraat in de schaduw van het Belfort en dicht bij de Grote Markt in Ieper. “Begin oktober ben ik hier begonnen in een locatie in het centrum van Ieper waar ooit 25 jaar een kapsalon geweest is.”

‘Mooi haar’

De klanten van vroeger vinden vrij vlug het kapsalon voor dames, heren en kinderen terug. Het kreeg de naam Bell’capelli, Italiaans voor ‘mooi haar’, en ademt een sfeer die doordrenkt is met een gevoel van welzijn en ontspanning. “Ik wil de klanten me-time bezorgen in een ontspannen en rustige sfeer. In mijn kapsalon kan men stoom afblazen, op adem komen, het hoofd leegmaken en de batterijen weer opladen. Daardoor kom je vaak beter in je vel te zitten en kun je er weer met frisse moed tegenaan. Ik sta klaar voor klanten die op zoek zijn naar een opfrisbeurt of een complete make-over. Kom binnen en laat je verwennen. In Bell’capelli gaat het niet enkel om kapsels, maar ook om het in de kijker zetten van de eigen unieke schoonheid”, besluit Inge.