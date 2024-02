ING-gebouw op Grote Markt verkocht aan Luc Vandewalle, gewezen directeur Parkhotel

Het iconische gebouw van ING op de Grote Markt werd door Luc Vandewalle aangekocht, de vroegere eigenaar van het Kortrijkse Parkhotel.

Het imposant bankgebouw stond sinds 19 januari te koop en komt dus nu in handen van Luc Vandewalle (70). De voornaamste reden voor de aankoop zouden de meer dan 1.500 safes in het hart van de vroegere bank zijn, om te verhuren. Zo meldt Het Laatste Nieuws. De private safes zouden dag en nacht bereikbaar zijn, een primeur voor België.

“Er zijn tal van gesprekken geweest met de toenmalige bank over de stedenbouwkundige mogelijkheden. Het is belangrijk dat het gebouw in ‘gekende handen’ terecht gekomen is. Ik hoop op een goed overleg met de nieuwe eigenaar over de toekomstige bestemming rekening houdend met de erfgoedkenmerken en de beeldkwaliteit van het gebouw. Uiteraard moeten we ook de potenties bekijken binnen het ruime bouwblok”, reageert schepen van Bouwen en Stadsvernieuwing Wout Maddens. “Een toplocatie met veel potentieel maar met een grote verantwoordelijkheid om er een bestemming aan te geven die bijdraagt aan de dynamiek van de Grote Markt.”