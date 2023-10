Infomomenten over uitrol fibernetwerk in Wervik: “Dankzij bedrijf Fiberklaar supersnel datanetwerk”

Fiberklaar heeft in Wervik een infocampagne gelanceerd om inwoners te informeren over gratis aansluiting op het glasvezelnetwerk. Wervik is de achtste bestemming in West-Vlaanderen die profiteert van deze technologie, met ruim 7.600 adressen die binnenkort glasvezel kunnen gebruiken. Fiberklaar wil zo een revolutie teweegbrengen in de digitale infrastructuur van de stad.

Om de inwoners van Wervik te informeren, organiseert Fiberklaar infomomenten op 9 november in GC Forum en een webinar op 14 november. Het bedrijf benadrukt de voordelen van glasvezel, zoals een eigen aansluiting en de capaciteit om grote hoeveelheden data te verwerken. Het glasvezelnetwerk is essentieel voor snel, stabiel internet, dat ongevoelig is voor storingen. Het wordt momenteel uitgerold in Geluwe en het centrum van Wervik, met plannen voor verdere uitbreiding.

“Supersnel datanetwerk”

Burgemeester Youro Casier onderstreept het belang van de samenwerking met Fiberklaar: “Als stad willen we onze inwoners de beste digitale infrastructuur bieden, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Dankzij de vlotte samenwerking met Fiberklaar surfen we straks met z’n allen onverstoord op een supersnel datanetwerk.”

Fiberklaar legt gratis de glasvezelinfrastructuur aan, waarbij inwoners vrij zijn om een abonnement af te sluiten bij verschillende providers. Het bedrijf benadrukt de voordelen van glasvezel, zoals de onbeperkte hoeveelheid data die het kan verwerken en de eigen aansluiting die geen last heeft van piekuren. Meer informatie en inschrijvingen voor de infomomenten zijn te vinden op de website van Fiberklaar.

Fiber, een dunne draad van glas, maakt het verzenden van grote hoeveelheden data met lichtsignalen mogelijk over grote afstanden. Het is ongevoelig voor externe invloeden, waardoor datastromen niet worden verstoord. Met fiberinternet kan een huishouden moeiteloos tegelijk online werken, gamen en media streamen met een goeie kwaliteit en zonder haperingen. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens en kleine bedrijven van glasvezel te voorzien, en biedt een open glasvezelnetwerk aan voor elke internetprovider die via fiber wil werken.