Industrieterrein Tielt-Noord moet voorbeeldsite worden tegen droogte en waterschaarste

In samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) gaat Tielt de strijd aan tegen droogte en waterschaarste. De nakende uitbreiding van het industrieterrein Tielt-Noord tussen de Ruiseleedsesteenweg en de Kanegemstraat, zal immers als proefproject dienen in de zoektocht naar manieren om waterschaarste tegen te gaan.

Het industrieterrein in Tielt is één van de drie demoprojecten in Vlaanderen, naast een project in Haspengouw en eentje in de Kempen. Alle drie de projecten, dus ook Tielt, kunnen daarbij dienen als inspiratie voor projecten in de rest van Vlaanderen. “Vlaanderen is dan ook een waterschaarse regio. Het komt vooral ’s zomers in de media piepen, maar het is een structureel probleem”, stelt Inge Genné van VITO. “Dat komt niet alleen door de hoeveelheid neerslag die er valt, maar ook door bijvoorbeeld de dichte bevolkingsgraad in Vlaanderen en een infrastructuur die erop gericht is om water zo snel mogelijk af te voeren naar de zee.”

De waterschaarste wordt echter een steeds groter probleem, waardoor de Vlaamse regering voor het Vlaanderen Waterproof-project zo’n 14 miljoen euro uittrok. Op de drie demoprojecten worden naar vernieuwende oplossingen voor de waterproblematiek gezocht. Zo ook in Tielt-Noord. “Daarvoor werken we en aantal concrete maatregelen uit en streven we naar een optimaal waterbeheer”, pikt Wim Schiettecatte, onderzoeker bij VITO, in. “We willen bedrijven minder afhankelijk maken van schaars grondwater en prijzig leidingwater door het regenwater zo goed mogelijk lokaal vast te houden.”

“Dat kan door het beter te laten infiltreren in de ondergrond zodat de grondwatervoorraden voldoende aangevuld worden en door het bufferen van het water voor lokaal hergebruik”, gaat Wim Schiettecatte verder. Beton en asfalt gaan ontharden waar mogelijk en het regenwater gaan opvangen in regenwaterputten en bufferbekkens kunnen daarbij soelaas brengen. “Een bijkomend voordeel is daarbij dat het bedrijventerrein en de omwonenden daardoor ook minder kwetsbaar zouden worden voor wateroverlast. Waterschaarste en wateroverlast bestrijden kan immers hand in hand gaan”, aldus Wim Schiettecatte.

Heraanleg Kanegemstraat

Het wordt evenwel meer dan louter een groot waterproject. “We kunnen de gelegenheid tegelijkertijd ook aangrijpen om andere uitdagingen aan te pakken. Zo is het bijvoorbeeld een unieke kans om tot een mensvriendelijke werkomgeving te komen. Extra groenzones bieden naast meer waterinfiltratie namelijk ook een aangenamere werkomgeving.”

Een concrete stap in het project is alvast de geplande heraanleg van de Kanegemstraat. Daar werd een budget van twee miljoen euro uitgetrokken voor de vernieuwing van het wegdek en een nieuw afgescheiden fietspad. “Daarbij zal het regenwater dat op de weg valt via een innovatie onderbouw in de grond infiltreren. Dat water zal dan in een soort buffer aangeboden worden voor hergebruik. De groenstroken die zullen dienen als afscheiding tussen fietspad en de rijbaan, zullen dan weer voor een groenbuffer zorgen. Ten slotte komt er ook een gescheiden riolering”, besluit Wim Schiettecatte. De werken aan de Kanegemstraat staan volgend jaar gepland. (TM)