Industrieconcern VDL heeft last van toeleveringsproblemen

Het Nederlandse industrieconcern VDL, dat in ons land bussen bouwt in Roeselare, heeft het voorbije jaar veel last gehad van toeleveringsproblemen. Het concern deed het beter dan het eerste coronajaar, maar slaagde er niet om de resultaten van 2019 te evenaren. Ook de vooruitzichten zijn nog erg onzeker als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

“We hebben door beperkte verkrijgbaarheid van materialen en prijsschommelingen te maken gehad met onevenwichtige toeleveringsketens”, zegt de Nederlandse topman Willem van der Leegte vrijdag bij de voorstelling van de resultaten. Daarbovenop kwam in het najaar een cyberaanval bij VDL.

Veel onzekerheden

De omzet van de groep kwam uit op bijna 5 miljard euro, of 6 procent meer dan in 2020. De nettowinst steeg van 97 miljoen naar 145 miljoen euro. De orderportefeuille is met 30 procent aangedikt.

Normaal zou zich dat dit jaar vertalen in verdere omzetgroei, maar VDL benadrukt dat het te maken heeft met veel onzekerheden “als gevolg van disruptieve, externe factoren op het wereldtoneel”.

Elektrische bussen

VDL bouwt in Roeselare elektrische bussen. Ook daar waren er toeleveringsproblemen, erkent directeur Peter Wouters. Maar niet in die mate dat de productie moest worden stilgelegd, enkel het tempo vertraagde.

“We worstelen nog altijd om de productie op peil te houden en bekijken de situatie week na week”, klonk het nog. VDL mag elektrische bussen leveren aan openbaarvervoersmaatschappij De Lijn, maar die productie start pas later dit jaar. In 2023 zou dan een nieuwe hypermoderne en CO2-neutrale fabriek kunnen opstarten.

Touringcaractiviteiten

De groepsomzet van de divisie bussen is in 2021 met 13 procent gestegen, naar 384 miljoen euro. De afdeling is wel verlieslatend en de orderportefeuille daalde. Vooral de touringcaractiviteit kreeg klappen door corona.

VDL is ook het moederbedrijf van autofabriek VDL Nedcar, in Born net over de Nederlandse grens. Die fabriek lag vorig jaar als gevolg van het chiptekort liefst 48 dagen stil, en ook begin dit jaar gingen er al 18 productiedagen verloren. Normaal zou de productie maandag weer opstarten. Over de toekomst van de fabriek bestaat nog altijd onzekerheid, nu BMW zijn modellen naar de eigen fabrieken gaat overhevelen.