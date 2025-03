Indrukwekkende nieuwbouw van QTeam Vandekerckhove in Kachtem in gebruik: “Met ook ‘hotel’ voor 8.500 banden”

Zopas nam QTeam Vandekerckhove langs de Lodewijk de Raetlaan in Izegem de indrukwekkende nieuwbouw in gebruik. Zo centraliseert het familiebedrijf de twee vestigingen op één locatie.

Het familiebedrijf werd in 1966 in Oeselgem opgericht door Maurice Vandekerckhove en zijn echtgenote Elisabeth, het groeide onder de tweede en derde generatie verder uit tot een toonaangevende speler op de Belgische bandenmarkt met ondertussen 21 vestigingen, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Sinds 2004 wordt ook samengewerkt met QTeam, waardoor er meer onderhandelingskracht is bij het aankopen van de banden. Je kan er immers terecht voor banden van personenwagens, zowel particuliere als fleetwagens, maar ook bestelwagens en vrachtwagens, en zelfs ook autobussen, voertuigen uit de wegenbouw, de industrie en de landbouw.

Sinds 1990 is Vandekerckhove actief in Izegem, op de locatie in de Lodewijk de Raetlaan 11. In 2015 nam men bandencentrale Van Wassenhove in de Lodewijk de Raetlaan 48 over. Het is op die locatie dat de nieuwbouw werd gerealiseerd. De naast liggende panden gingen daarbij tegen de vlakte, goed voor een oppervlakte van 8.000 vierkante meter. “Met deze nieuwbouw is een forse investering gemoeid, maar we zijn hier meteen ook klaar voor de toekomst”, zegt Nicolas Vandekerckhove, samen met zijn nonkel Paul co-CEO van het bedrijf. “We kunnen hier net openen voor de zomerwissel, straks worden winterbanden opnieuw ingeruild voor zomerbanden. Hier in de nieuwbouw hebben we ook een bandenhotel, waar klanten hun winter- of zomerbanden kunnen stockeren. Daar hebben we nu al 5.000 banden die hebben overwinterd, er is ruimte tot 8.500.”

Goede uitlijning

Regiomanager Wim Elslander is natuurlijk ook in zijn nopjes met de gloednieuwe accommodatie. “Bij wagens die hier binnenrijden wordt via een scanner meteen gemeten hoe de bandenslijtage is en of de auto ook opnieuw uitgelijnd moet worden. Een goede uitlijning zorgt immers voor minder slijtage en minder verbruik. We hebben hier ook een state-of-the-art uitlijnmachine staan. We werken met een drive-through-systeem. Met ook aparte lijnen voor de vrachtwagens, waarbij we in putten ook de banden en wielen compleet kunnen inspecteren op eventuele verborgen gebreken.”

Vader en zoon

Op de nieuwe vestiging gaan vijf mensen aan de slag onder leiding van Koen Gruyaert. “Hij werkt al bijna 32 jaar bij ons, zijn zoon Michiel ook al elf jaar. We kunnen altijd mensen gebruiken voor onze diverse vestigingen. Een opleiding krijg je op de vloer, goesting hebben om te werken is wel een absolute voorwaarde”, klinkt het bij Nicolas.

QTeam Vandekerckhove plaatst 250.000 nieuwe banden per jaar. De Izegemse vestiging is iedere werkdag open van 8 tot 12 en van 13 tot 17.30 uur. Op zaterdag van 8 tot 12 uur, op zondag gesloten. Wie bandenpech heeft, kan altijd de centrale bellen. “Wij zijn 24/24 paraat om iemand met pech te helpen, ook in het buitenland. Daarvoor hebben we onze partners.”