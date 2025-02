Indra (22) vestigt zich langs de Rijksweg met Food4You: “Geen strikte diëten”

Indra Vandenabeele (22) is afkomstig uit Beselare en deed ondanks haar jonge leeftijd al heel wat ervaring op. Als diëtiste vestigt ze zich vanaf dinsdag februari langs de Rijksweg 62 in Izegem, op een boogscheut van de grens met Lendelede. “Mijn vriend is van Kuurne en werkt in Menen. Izegem is centraal gelegen en goed bereikbaar”, vat ze samen. “Maar de stad zelf moeten we nog leren kennen, maar dat volgt straks wel.”

De jongedame studeerde met onderscheiding af aan VIVES in de richting voedings- en dieetkunde, haalde met bio een postgraduaat eetstoornissen aan HOGENT en heeft ook de opleiding FODMAP in de vingers. Haar zaak heet Food4You. “Ik wil mensen geen lijstje mee geven met wat ze niet mogen doen of eten, geen strikte diëten dus, maar hen begeleiden naar een gezonde en uitgebalanceerde levensstijl. Iets wat je ook op termijn kan vol houden.”

In Izegem komt ze dus wonen en wil ze haar eigen praktijk uitbouwen, maar ondertussen is ze ook actief in Het Medisch Centrum in Wervik (maandag), Praktijk 72 in Kortemark (woensdag), het Artesenhuis in Beselare (donderdag) en de Letterweide in Roeselare (vrijdag). “Op dinsdag en zaterdagvoormiddag zal ik hier in Izegem actief zijn.”

Bij Indra kun je terecht voor alle voedingsadvies, hulp bij onder- en overgewicht, zowel bij kinderen als volwassen, voor eetstoornissen, ook mensen met diabetes type 2 staat ze met raad en daad bij,… “En ook in Izegem zal ik op termijn kookcursussen aanbieden.”