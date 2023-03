Indoorspeeltuin Pietje Pek in Ieper legt dan toch de boeken neer: “Bittere pil die nog lang zal nazinderen”

Waar vorige week nog te lezen was dat indoorspeeltuin Pietje Pek op het winkelcentrum Rijselpoort volgens uitbaatster Liesje Devolder slechts tijdelijk gesloten was, en er geen sprake was van een faillissement, werd er vandaag via sociale media heel ander nieuws gemeld.

“Met de tranen in onze ogen moeten we helaas meedelen dat we onze boeken hebben neergelegd. De laatste week leek het erop dat we dit nog konden tegenhouden, maar de onderhandelingen zijn mislukt. De huur van het pand swingen de pan uit en de kosten voor gas en elektriciteit zijn niet te doen. We kunnen de prijzen niet blijven aanpassen. We deden al bijna alles zelf en hebben er al onze energie, tijd, geld en liefde ingestoken, maar het mocht niet baten”, klinkt het.

“Zelf zijn we heel teleurgesteld. We hoopten op een overnemer, zodat de kindjes tot 10 jaar verder een veilige indoorspeeltuin hadden. Alvast iedereen bedankt voor het enthousiasme, plezier, lachende gezichten maar vooral ook de gesprekken. We mogen van sommigen ook zeggen dat hier vriendschappen zijn voort gevloeid. Wie weet dat er iemand de zaak nog kan voortzetten zodat jullie nog verder terecht kunnen in Pietje Pek. Het is alvast een bittere pil voor ons die lang zal nazinderen.”

Pietje Pek opende vorig jaar begin april de deuren. (DT)