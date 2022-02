Indoorspeeltuin in Gits breidt uit en biedt straks 2.800 vierkante meter vertier: “Speelparadijs voor alle leeftijden”

Na een sluiting van twee maanden heropende Saskia Buyse (41) afgelopen weekend de deuren van Burapark langs de Bruggesteenweg. De Roeselaarse, die op de IT-afdeling van Hogeschool Vives werkt, ziet de aanvragen opnieuw binnenlopen. Binnenkort gaat ze twee aangrenzende panden inpalmen om van haar binnenspeeltuin één groot recreatiedomein te maken.

Burapark beleefde een goed eerste weekend na de sluiting en heeft grootse plannen: Opblaaspark, glow-in-the-dark minigolf en lasershooting

Na drie jaar een pop-upspeelplein te hebben uitgebaat in de Bruggesteenweg, zou Saskia Buyse er in mei 2020 haar vaste stek openen. Maar toen zaten we middenin de eerste lockdown. De grote start vond dan toch plaats op 1 juli. Sindsdien kunnen kinderen tot en met 12 jaar zich uitleven in een klimkooi binnen en op enkele springkastelen buiten.

Burapark moest de afgelopen twee jaar regelmatig op slot omwille van de aanhoudende coronacrisis. “De lockdown van zeven maanden was een kleine ramp, sindsdien heb ik telkens weer voor een bepaalde periode moeten sluiten. Ik hoop dat we nu voorgoed verder kunnen.”

Rooskleurig

Saskia ontving de voorbije weken al verschillende reservaties. “Veel mensen verlangen ernaar om terug te komen. We moeten wel rekening houden met de hoge besmettingsgraad, maar ik zie de toekomst rooskleurig want de weersomstandigheden spelen nog even in ons voordeel. De voorbije zaterdag kwam het traag op gang maar op zondag kon ik heel wat gezinnen verwelkomen. Ik kan tevreden terugblikken op het eerste weekend.”

Het nieuwe jaar brengt ook grootse plannen. De twee panden naast Burapark, Multishop en Membri Meubelen, komen vrij. Saskia wil die alle twee inpalmen en het bestaande Burapark op die manier flink uitbreiden tot een speelwereld voor alle leeftijden. “Op 1 juli, twee jaar na de eerste start, wil ik een recreatiecentrum openen. In totaal zal Burapark deze zomer 2.800 vierkante meter groot zijn”, glundert ze.

Voor elk wat wils

De drie gebouwen worden met elkaar verbonden. Met de uitbreiding mikt Burapark voortaan op alle leeftijden. “De mogelijkheden voor jonge kinderen worden fors uitgebreid. Daarnaast hoop ik met andere activiteiten iets oudere jongeren en zelfs volwassenen aan te trekken. Er zal voor elk wat wils zijn.”

In een eerste fase komt er een groot opblaaspark bij met springkastelen en andere opblaastoestellen. “Dat wordt uniek als eerste en enige in West-Vlaanderen. Daarna wordt er een minibowling geïntegreerd.”

In latere fases wil ze een glow-in-the-dark minigolf en een lasershooting. “Ik heb gezocht naar activiteiten die niet in de buurt te vinden zijn. De grootste troef wordt de mix van verschillende activiteiten en het feit dat alles op dezelfde locatie plaatsvindt.”

(LV)