Inclusio koopt dertig kwalitatieve, betaalbare huurwoningen in Izegem

Inclusio, de Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) actief in sociaal vastgoed, heeft een nieuw gebouwencomplex van dertig wooneenheden aangekocht aan de Prinsessestraat 116-120 in Izegem.

De wooneenheden zijn verdeeld over drie gebouwen die in 2019 voltooid werden. De dertig eenheden zijn verhuurd aan Woonmaatschappij Thuiswest tot 31 december 2036. Het complex heeft parkeerplaatsen voor auto’s en grote fietsruimtes, en zijn uitgerust met zonnepanelen. Inclusio breidt zo haar portefeuille in West-Vlaanderen uit en garandeert het maatschappelijk gebruik van deze woningen op lange termijn. De energieprestatie van deze woningen is uitstekend (EPB score: A), wat de gemiddelde energieprestatie van de woningportefeuille in exploitatie (150 kWhEP/m²/jaar) verbetert.

Inclusio is blij met de nieuwe samenwerking met Woonmaatschappij Thuiswest, die een 300-tal woningen beheert. Tom Verbeke, Voorzitter van de Woondienst Regio Izegem en schepen Wonen van de stad Izegem: “Ik wil de vorige eigenaars bedanken voor zowel het bouwen van deze sociale woningen als de goede verstandhouding en samenwerking tijdens de periode waarin de woningen van hen gehuurd werden. En tegelijkertijd kijken we uit naar een goede samenwerking met Inclusio om samen de sociale huisvesting nog sterker te maken in onze regio. Kwalitatieve projecten zijn immers noodzakelijk om iedereen een dak boven het hoofd te bieden.”