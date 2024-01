In maart komt het enige Disneycafé in België naar Kortrijk

Leuke vooruitzichten voor verzamelaars en Disneyfans! In de Lange Steenstraat in Kortrijk, in het gewezen pand van kledingwinkel Moggy’s, komt vanaf 15 maart een horecazaak en conceptstore volledig in het teken van het Huis van de Muis. “We hebben items van 3 euro tot collectiestukken van 2.800 euro”, vertelt Mario Dhont (48).

Mario sluit na vier jaar zijn Disneywinkel Kameleon op 15 januari en na acht jaar op 30 januari zijn kerstwinkel Santa’s Magic Shop in de K in Kortrijk. Met zijn Disneylicentie wil hij binnenkort als enigste in België een heus Disneycafé openen wat verderop in de Lange Steenstraat. “Ik heb verschillende panden bezocht in Brugge, Gent, Roeselare en RING Kortrijk, maar was direct verkocht aan dit pand. Midden in het winkelwandelgebied heeft het de ideale ligging en de achterkant van de zaak bevindt zich op het Jozef Vandaleplein, naast het gezellige Bar Jef. Daar komt het terras”, vertelt Mario.

“Halverwege onze winkel komt een zithoek met tafels en zeteltjes met op de kaart magische drankjes zoals luxechocolademelk en luxekoffies, cava, wijn, champagne, en meer. Voor leuke themacupcakes werken we samen met Bumblebee en voor desserts met Patisserie Geers. Voor de standaard pannenkoek moet je bij M Foodbar zijn. Het ontbijt- en brunchrestaurant openden we vijf jaar geleden op de Grote Markt en blijft zeker bestaan. Daarnaast serveren we ook kleinere hapjes zoals kazen, olijven en salami.”

Mario verzamelt al sinds zijn achttiende Disneybeelden. “Ik ben zot van magie. Ik heb intussen al zeker 10.000 beelden staan in mijn magazijn. Ik heb alles van collectiestukken voor verzamelaars, tot pluche en kleine cadeautjes. Een levensgroot beeld verkoop je al snel voor enkele duizenden euro’s als collectorsitem. In mijn winkel merk ik dat vooral het buitenaards blauw wezentje van Lilo & Stitch de favoriet is. Vraag me niet waarom”, lacht Mario.

Het Disneycafé zal open zijn van 10 tot 18.30 uur en gesloten op zondag met als uitzondering speciale gelegenheden zoals koopzondagen of braderieën. Ieder weekend wil Mario iets van animatie voorzien, zoals een meet-and-greet met magische figuren of een fotosessie.