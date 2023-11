In het hondenpretpark Hike Dogs van Emilie (29) en Michaël (35) kunnen honden zich ongestoord uitleven

Hike Dogs, hét pretpark voor jouw hond, is uniek in Zuid-West-Vlaanderen. De hondenweide van meer dan 900 m² is gevuld met avontuur en spannende uitdagingen zoals een grottunnel met echte waterval, graafzone, loopplank en snuffeltuin. “Hier laten we een hond, een hond zijn.”

Hike Dogs werd opgericht uit passie voor de eigen husky’s van Michaël Dufour (35) en Emilie Baert (29): Nala (9), Spike (3) en Orion (1). Naast het recente hondenpretpark is Hike Dogs al twee jaren een winkel met hondenvoeding, accessoires en sportuitrusting. “Spike werd bij ons herplaatst, maar kon geen gewoon hondenvoer verdragen. In onze zoektocht naar gezonde voeding kwamen we uit op het merk Fitmin met enkel kwalitatieve ingrediënten en een zeer hoog vleesgehalte. Het is niet verkrijgbaar in België, dus besloten we het merk zelf exclusief te importeren en verdelen. Onze andere honden stapten ook over op Fitmin en kregen een aanzienlijk betere vacht”, vertelt Emilie. Een leuk weetje, het gebruikte vlees van Fitmin is steeds afkomstig van omliggende boeren en wordt steeds dagvers verwerkt.

Naast voeding hebben Michaël en Emilie zich gespecialiseerd in actief bezig zijn met jouw hond. “Wie op zoek is naar echte goede wandel- en trektuigen is bij ons aan het juiste adres. Zelf zijn we actief in canicross en dogscootering, hierdoor kunnen we dus ervaringsgericht advies geven en de juiste sportuitrusting aanbieden”, vertelt Michaël.

“Er zijn nog honden zoals Spike en we willen hen ook een kans geven om vrij te kunnen rondlopen en zich uit te leven” – Emilie

Spike was opnieuw de inspiratie voor het hondenpretpark. “Hij heeft veel energie en is nogal reactief naar andere honden uit onzekerheid, angst en enthousiasme omdat hij als jonge husky nooit de juiste socialisatie heeft gehad. Door de kans op conflict kunnen we met hem niet naar de losloopweide. Als je hem niet kent, ziet Spike er intimiderend uit, maar eigenlijk is het een grote knuffelbeer”, vertelt Michaël. “Er zijn nog honden zoals Spike en we willen hen ook een kans geven om vrij te kunnen rondlopen en zich uit te leven, privé of met vriendjes. De omheining is 1,80 meter dus zelfs de meest energieke honden kunnen er niet over”, vult Emilie aan.

Een plaatsje reserveren in het Hike Dogs-pretpark in Heule is slechts 4 euro voor een halfuur, 7 euro voor een uur en 12 euro voor 2 uur. Meer info op www.hike-dogs.be.