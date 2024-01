‘In Good Company’ brengt ondernemende vrouwen samen

De Brugse onderneemster Julie De Rore (35), actief als vastgoedmakelaar, hield onlangs In Good Company boven de doopvont.

“In Good Company is een netwerk voor vrouwelijke ondernemers die ervaringen willen delen en elkaars klankbord zijn”, zegt Julie. In eerste instantie in en vanuit Brugge en West-Vlaanderen, maar later over heel het land.

Klankbord

Na studies bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool ging Julie De Rore aan de slag in de vastgoedsector, onder meer bij AGEM en Acta vastgoed. In 2012 richtte ze haar eigen bedrijf Het Ruytershuys op, een speciaalzaak in tweedehandszadels voor paardrijders. Vandaag is ze nog steeds eigenaar en bestuurder van deze zaak. Daar bleef het niet bij want in mei 2020 ging Julie van start met Maisons de Julie als zelfstandig makelaar, actief in heel West-Vlaanderen en een deel van Oost-Vlaanderen. “Doorheen de jaren als ondernemer merkte ik echter dat ik een klankbord miste. Het kan niet dat ik de enige ben die nood heeft aan vragen stellen, tips uitwisselen of ervaringen delen”, vertelt Julie.

“In België zijn er immers zo’n 445.000 vrouwen met een zelfstandig statuut, in hoofd- of bijberoep, of als helpster. Ik was op zoek naar gelijkgestemden die voor dezelfde uitdagingen staan maar ook dezelfde successen meemaken. Grote netwerkorganisaties spraken mij minder aan omdat ik daar snel het gevoel kreeg op te gaan in de massa.”

“Het is de bedoeling om een digitale omgeving te creëren waar ondernemers kennis kunnen opdoen door middel van webinars en masterclasses, maar waar ze ook hun vragen kunnen stellen en hun ervaringen delen”, vervolgt Julie.

Brainstormdag

“Daarnaast zullen we ook heel wat fysieke evenementen organiseren, van de klassieke netwerkborrel tot brainstormdagen, workshops en seminaries. Het zakelijke netwerken kan gecombineerd worden met ontspannende activiteiten, zoals samen sporten of een museum bezoeken.” Op 1 februari heeft het eerste evenement plaats, een brainstormdag in Kortrijk. (PDV)

Info: www.facebook.com/groups/IGCnetwerk