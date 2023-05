In dit bedrijf volgt iedereen een opleiding: “Het maakt mensen gelukkiger”

Waarom naar school gaan als je je vak ook op het werk kan leren? Bij de Europese hoofdzetel van voedingssupplementengigant Metagenics in Oostende volgen alle werknemers (bij)scholing op het werk. Aan het woord zijn Employee Experience Partner Tessa Keymeulen (29), onder andere verantwoordelijk voor Learning & Development en Thibaut Decloedt (29), Team Leader Pick & Pack.

Al snel nadat Thibaut zijn eerste stappen in het studentenleven zet, verlaat hij de universiteit. Hij gaat aan de slag als arbeider bij Metagenics in de afdeling Mengen & Wegen. Vijf jaar later heeft Thibaut zich dankzij een intern leertraject omgeschoold tot Team Leader van een volledig andere afdeling. “Ik wist dat het een inspanning zou vragen, maar het was absoluut meer dan de moeite waard”, vertelt Thibaut. “De opleiding binnen het bedrijf is heel situatiegericht. Meer doen, minder voor een bureau zitten en toch evenveel leren. We werken aan de hand van concrete cases en situaties uit onze praktijk. Ik vind het een veel fijnere manier van scholing dan het klassieke systeem.”

“We willen meer dan een aantrekkelijk loon bieden”

Tessa vult aan: “Wat onze werknemers hier leren, kunnen ze meteen in de dagelijkse praktijk omzetten en testen. Nadien gaan ze meteen met de feedback aan de slag. Ik zeg ‘ze’, maar bedoel ‘we’, want ikzelf school me ook nog voortdurend bij.”

Van ‘tussen de mensen’ naar ‘boven’

Het opleidingstraject van Thibaut duurde ruim een jaar. “Communicatietechnieken, moeilijke gesprekken voeren, efficiënt een team aansturen, hoe taken delegeren, goed leiderschap… Dankzij de lange aanloop van de opleiding kon ik groeien in mijn rol als Team Leader. Op het einde van het traject volgde een Development Center (een soort test, red.) en blijkbaar waren die resultaten oké.”

Tessa: “Bij interne promotie naar een leidinggevende functie schakelen we telkens een externe firma in om te kijken over welke competenties onze mensen beschikken en welke competenties ze nog verder moeten ontwikkelen. Op basis van de resultaten nemen we een beslissing en definiëren we een eventueel vervolgtraject. Zo is het ook bij Thibaut gelopen. ”

“Ik voel dat het bedrijf in mij gelooft”

Thibaut: “Doordat ik van ‘tussen de mensen’ kom en er nu ‘boven’ sta, moest ik assertiever leren te zijn. Het team gaf zelf aan dat ik in bepaalde situaties strenger mag zijn. Die stap heb ik intussen gezet. Ik vind het wel een voordeel dat ik eerst arbeider was, want die goede band met het team is gebleven.”

Jaarlijks evolutiegesprek

In 2022 volgde 269 werknemers van Metagenics Oostende een interne opleiding, informele opleidingen zoals coaching-on-the-job meegerekend. Dat is 100 procent van het personeel. Dit jaar zijn het half april al 259 werknemers.

Tessa: “De aanzet voor een opleiding wordt vaak gegeven tijdens het jaarlijkse evolutiegesprek. Het heet bij ons bewust niet evaluatiegesprek. De nadruk ligt immers op de evolutie van de werknemer. Zowel de leidinggevende als de werknemer moet dat gesprek voorbereiden door een aantal vragen te beantwoorden. ‘Waar is er nood aan binnen het team? Welke opleidingen kunnen bijdragen tot een verdere evolutie? Wat zijn de te ontwikkelen competenties? …’ Na het gesprek komen ze onderling overeen of de werknemer al dan niet een opleiding volgt en welke. Dat is altijd ook in samenspraak met mij, met HR.”

Tibo Decloedt en Tessa Keymeulen zijn gelukkig bij voedingssupplementengigant Metagenics. © PETER MAENHOUDT

Totaalpakket aanbieden

Levenslang leren op het werk: het vraagt een inspanning van zowel werkgever als -nemer, maar op termijn levert het alleen maar voordelen op, zegt Tessa. “Enerzijds maken opleidingen werknemers gelukkiger. Het motiveert hen en zorgt dat ze langer blijven. Als werkgever willen we aantrekkelijk zijn voor potentiële kandidaten. Ik vind het onze plicht om een totaalpakket aan te bieden, dat verder gaat dan flexibiliteit en correcte verloning. Dat is vandaag enorm belangrijk. Mensen willen zich ontwikkelen. Anderzijds werken we in een snel veranderende wereld en sector. Mijn missie is mensen helpen om hun job nog beter uit te oefenen. Dat kan door toekomstgerichte vaardigheden te ontwikkelen. We leven in een snel veranderde maatschappij. We willen ervoor zorgen dat onze medewerkers hier klaar voor zijn.

Tot slot maken we deel uit van een global company. Learning & Development is sinds vorig jaar een globale pijler binnen Metagenics, wat wilt zeggen dat er vanuit global heel wat opleidingsinitiatieven op ons afkomen. We proberen de lokale en globale doelen op vlak van Learning & Development te stroomlijnen zodat de grote lijnen hetzelfde zijn, maar met lokale antwoorden en insteken.”

Thibaut: “Ik heb hier altijd het gevoel dat het bedrijf in mij gelooft en investeert. Dat doet iets met je. Het voelt niet alsof ik gewoon mijn job kom doen en dan naar huis ga. Het is dat tikkeltje extra. Ik krijg echt kansen om mij persoonlijk te ontwikkelen.”

Van Italiaans tot mindfulness

Metagenics kijkt bovendien verder dan opleidingen die passen bij specifieke groeitrajecten of jobcompetenties. Tessa: “Onlangs heeft iemand zijn postgraduaat bij ons afgemaakt. We voorzien ook opleidingen zoals EHBO, Excel, taalcursussen, ademhalingstechnieken, mindfulness… In de nabije toekomst willen we nóg meer inzetten op zo’n opleidingen. Hoe meer je minder professioneel gerichte opleidingen organiseert, hoe makkelijker het is om opleidingen op de werkvloer te stimuleren.”

Thibaut: “De opleidingen komen ook van pas buiten het werk. Ik ben coach van een jeugdploeg in het basketbal. De communicatie met de ouders kan soms pittig zijn, dankzij de opleidingen ga ik daar nu beter mee om.” (Daan Paredis/foto Peter Maenhoudt)

VOKA: “Elke onderneming zou structureel moeten opleiden” “Elke onderneming zou, net zoals Metagenics, een structureel opleidingsbeleid hoog op de agenda moeten zetten om met wendbare, competente medewerkers competitief te blijven in de toekomst”, zegt Bert Mons. De bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen benadrukt het belang van levenslang leren voor de West-Vlaamse economie. De organisatie ondersteunt, begeleidt en daagt ondernemingen uit. Daarnaast brengt Voka ondernemers samen om kennis, ervaringen en best practices te delen met elkaar. “We willen de West-Vlaamse ondernemingen laten vooroplopen in een snel veranderende wereld. Met onze opleidingen spelen we in op de noden van onze ondernemingen via een groeipad op maat en in functie van de levensfase van elke onderneming.”