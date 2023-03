In afwachting van definitieve verhuis AD Delhaize, biedt Mélanie uitgebreid assortiment aan in pop-up: “Ook het lokaal aspect vind ik belangrijk”

De bedoeling van de pop-up in Vichte is om er tijdelijk klanten te bedienen met een uitgebreid assortiment aan bieren, frisdranken, zuivel en sappen in afwachting van de verhuis van de volledige Delhaize-winkel in de plaats van Bierhalle Deconinck die eind september 2022 stopte.

In juni 2022 vatte AD Delhaize Vichte het plan op om in de zomer van 2023 te verhuizen naar de overkant van de straat. Door onder meer de energiecrisis is deze datum een stuk verschoven. De pop-up is daarbij een tussenfase. “We willen vooral verder als Delhaize, en zo zal de pop-up in dranken ook uitgebaat worden”, schetst zaakvoerder Mélanie Loosveldt (36). “Het familiale karakter en de ‘nabijheid’ willen we zeker ook naar voor brengen. Ook assortiment en lokaal is belangrijk.”

Personeel

Mélanie Loosveldt doet graag veel en doet ook veel dingen graag. “Ik ben iemand die volop in het leven staat wat er ook voor zorgt dat je als ondernemer een goed team nodig hebt. Het personeel speelt dan ook een belangrijke rol, zeker als je uitbreidt en wil groeien. Ik ben omringd met een héél sterk team”, benadrukt Loosveldt. “Ook daarin komt dat familiale sterk naar boven en dat heeft zeker ook impact op onze klant.”

Op de huidige locatie van AD Delhaize Vichte zijn er nog géén concrete plannen of afspraken gemaakt.