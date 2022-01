Immo Stragimo uit Roeselare bestaat 45 jaar en plant fundraising voor goed doel: “Dit is geen negen-tot-vijfbaan”

Het Roeselaarse immokantoor Stragimo bestaat 45 jaar. We brachten de stichter André Stragier en zijn zoon en huidig zaakvoerder Jan Stragier samen in hun kantoor in de Zuidstraat. Het werd een trip ‘down memory lane’maar tevens een vooruitblik naar wat de toekomst brengt in de immowereld.

Stichter André Stragier mag er dan al 92 zijn, hij ziet er nog steeds goed uit en maakt graag zijn dagelijkse wandelingetje. Zo zal hij na het interview warm ingeduffeld naar zijn appartement in het centrum wandelen.

André behoorde met zijn broers tot de tweede generatie van Wasserij De Vierweg in Rumbeke, maar de wasserij voortzetten was nooit zijn eerste plan. “Ik was een goede leerling, was zeer leergierig en ik studeerde graag. Ik trok na de lagere school naar de Landbouwschool maar toen de oorlog uitbrak, sloot de school. Ik hielp nadien mee in de wasserij maar ik wilde iets anders. Een van de medewerkers in de wasserij vertelde me op een bepaald ogenblik dat ze mij zo betrouwbaar vond dat ze mij haar geld zou toevertrouwen als ik een spaarbank had.”

Altijd gejeund

“Dat zette mij tot nadenken en ik besloot te beginnen met een bankagentschap en verzekeringskantoor. Ik wilde niet afhankelijk zijn van één verzekeringsmaatschappij en volgde een zevenjarige opleiding in avondonderwijs tot verzekeringsmakelaar. Zo mocht ik alle verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigen. Ik heb heel veel gewerkt in mijn leven maar ik heb me altijd gejeund.”

De oudste zoon van André, Philippe (61), nam meer dan 35 jaar geleden de zaak over en André legde zich meer en meer toe op vastgoed Stragimo. Er waren in die tijd slechts een zestal vastgoedkantoren in Roeselare. Stragimo groeide en zonen Rik (58) en Jan (57) kwamen erbij in het immokantoor. Rik besloot om anderhalf jaar geleden voor een andere uitdaging in zijn leven te kiezen.

“Ik zit ondertussen al bijna dertig jaar in de immosector en heb toch al redelijk wat ervaring”, bedenkt Jan Stragier. “Ik focus me dagelijks op de verhuur en verkoop van zowel privaat als bedrijfsmatig onroerend goed. Aankoop en verkoop van onroerend goed is geen kinderspel. Stragimo is ondertussen een vaste waarde in het immolandschap en door onze kwaliteit en service kunnen wij uitblinken. Wie in deze stiel zit, weet dat het geen negen-tot-vijfbaan is. Nog belangrijker, volgens mij, is dat je niet moet beloven wat je gaat doen maar dat je doet wat je belooft.”

Verschillende prijzen

“Er is veel concurrentie bijgekomen. Nu zijn er in Roeselare alleen al meer dan twintig immokantoren actief. Wij hebben gelukkig een zeer goede naam bij kopers en verkopers. In dertig jaar hebben wij trouwens nog nooit prospectie gedaan. Ik ben ook geen fan van een verkoop per opbod met enveloppes. Voor mij zijn een correcte waardebepaling en het menselijk contact het allerbelangrijkste. Voorstudies vormen een groot deel van onze taken maar één of meerdere plaatsbezoeken zijn zeker noodzakelijk. Twee panden in dezelfde verkaveling kunnen twee totaal verschillende prijzen geven. Het ene huis kan een natte kelder hebben terwijl het andere pal naast de uitweg van een klein fabriekje ligt, om maar twee voorbeelden te geven.

Steun sociaal doel

“Ons 45-jarig bestaan laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Wij geven geen groot feest maar willen onze schouders zetten onder een sociaal project van een organisatie bijzondere jeugdzorg met een divers begeleidingsaanbod voor gezinnen in een verontrustende leefsituatie.”

“Dit project omvat dan ook de exacte filosofie waarvoor wij ons dagelijks inzetten. Meer informatie over deze fundraisingcampagne zal binnen enkele weken alles duidelijk maken.”

(PS)