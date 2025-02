Immo Rovac is verhuisd naar iconisch pand op markt in Izegem: “Meer ruimte, visibiliteit en parkeermogelijkheden”

Immo Rovac is een naam als een klok in Izegem. Al die jaren was de vastgoedzaak gevestigd in de Baron de Pélichystraat, vorige week volgde de verhuizing naar de voormalige apotheek Wyffels, het hoekpand van de Grote Markt en de Marktstraat. “Even wennen, maar er zijn hier ook veel voordelen. De visibiliteit is groter en er zijn meer parkeermogelijkheden.”

Rovac werd eind 1979 in Kortemark gesticht, met Roger Velle als een van de partners. Zijn schoonzoon Gino Windels kwam in 1981 in de zaak, van 1982 tot 1984 was er ook een bijkantoor in Brugge, daarna werd vooral van thuis uit gewerkt. In 1991 vestigde Rovac zich in de Baron de Pélichystraat 44, enkele jaren geleden stak men de straat over naar het huisnummer 47, het pand op de hoek met de Krekelstraat. En zopas is Rovac naar de Marktstraat verhuisd. Gino Windels was vier decennia bestuurder van Rovac. Hij geniet nu van zijn pensioen. Een team met Brecht Vanthuyne (35) als bestuurder/zaakvoerder runt nu de zaak die onder de vleugels van Neremat opereert. Hun nieuwe uitvalsbasis herbergt al de kantoren van Neremat, ook tearoom Morningstar blijft er actief. “Weliswaar iets kleiner. Het nieuwbouwgedeelte in de Marktstraat 55 gebruiken wij nu als onthaalruimte. Klanten kunnen er binnenstappen met al hun vragen. Maar wij hebben hier nu ook onze bureaus en kunnen ook gebruik maken van de vele vergaderruimtes.”

Project Zuidkaai

Het neoclassicistische gebouw uit 1933 draagt letterlijk nog de naam van apotheek Wyffels op de gevel. “Het is prachtig gerenoveerd. Na al die jaren in de Baron de Pélichystraat is het even wennen maar de voordelen zijn natuurlijk enorm. Er is hier meer parkeergelegenheid en de visibiliteit is natuurlijk veel groter. Voor een koffie met de klant kunnen we meteen terecht in Morningstar.”

Rovac legt zich toe op verhuur en verkoop, met de Zuidkaai – een project met 52 appartementen waarvan de eerste blok in 2026 opgeleverd zou moeten worden – heeft men al een grote troef in handen.