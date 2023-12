Immo Eecke en Immo Strand varen straks onder zelfde vlag

Wie regelmatig in Nieuwpoort vertoeft, zag wellicht al eens een bord van Immo Eecke of Immo Strand in het straatbeeld. Er is echter een verandering binnen de Nieuwpoortse vastgoedmarkt op til. Vanaf 1 januari 2024 varen Immo Eecke en Immo Strand onder dezelfde ‘Eecke’-vlag met een verkoop-, verhuur- en syndic-afdeling.

“Een belangrijke stap voor beide vastgoedkantoren”, zegt Dave Vanexe van Immo Eecke. “Ons verhaal startte eigenlijk jaren geleden al. Kevin en ik zaten op dezelfde middelbare school en konden het altijd goed vinden”, vertelt Stefanie Dedrie van Immo Eecke. “En we delen een passie voor vastgoed”, vult Kevin Deman van Immo Strand aan. “In 2014 nam ik Immo Strand over. De afgelopen jaren is de markt drastisch veranderd. Ik vond dan ook dat het tijd was om een nieuwe weg in te slaan met mijn zaak.” En die vond hij bij Immo Eecke. “We hebben al enkele zakelijke samenwerkingen achter de rug die telkens vlot verliepen. We delen dan ook dezelfde waarden. Het draait bij ons beiden niet om harde verkoop, wel om een vriendelijke service met oog voor een menselijke aanpak. Klanttevredenheid is voor ons topprioriteit”, licht Dave toe.

inzetten op groei

Wat de toekomst brengt voor Eecke? “We kozen voor een verkorte naam, omdat mensen ons hier gewoon zo noemen. Met deze partnerschap willen we ook inzetten op groei, zeker op de verkoopmarkt. Kevin zal onze huidige verkoopmedewerkster Hylke bijstaan. We verwelkomen natuurlijk graag iemand die Nieuwpoort op z’n duimpje kent. Er is altijd iemand stand-by om klanten te helpen, want de verkoopmarkt slaapt nooit.”

In oktober verhuisde de syndic-afdeling al. Door de groei van hun vastgoedportefeuille barstte het vorige kantoor bijna uit z’n voegen. Nu verwelkomt men de eigenaars graag in de Franslaan 37A. In november verhuisde ook het verhuur- en verkoopteam naar een tijdelijk kantoor in de Lombardsijdestraat 10B. (API)

Meer info: www.eecke.be of 058 23 31 90.