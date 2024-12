“Ik voel al lang dat mijn toekomst niet in België ligt”: Charlot (35) sluit haar kapsalon en verhuist naar Oeganda

Charlot Pannekoecke (35) sluit op zaterdag 28 december haar kapsalon Atelier C in Lo. Met haar echtgenoot Chris Kubomu Achali (35) gaat ze een nieuw avontuur aan in Oeganda. Daar zal het echtpaar een guesthouse uitbaten. Metser Chris stampt er ook een bedrijfje uit de grond met als doel de plaatselijke jonge bevolking bouwkennis mee te geven. “We hebben nog veel dromen”, vertelt Charlot.

Charlot Pannekoecke opende haar kapsalon in de Weststraat in Lo op 1 april 2009. Bijna zestien jaar lang knipte ze er de haren van duizenden klanten. Maar eind december sluit Atelier C definitief de deuren en start ze samen met haar man Chris een nieuw leven in Oeganda.

Charlot kreeg het afgelopen jaar meermaals de vraag wanneer ze naar Oeganda verhuizen. “We moesten het antwoord lang schuldig blijven”, zegt Charlot. “Maar nu ons project in Oeganda concretere vormen begint aan te nemen, hebben we besloten om de stap te zetten. Na een fantastische periode in ons leven in België zetten we ons avontuur samen verder in Oeganda en starten daar met heel veel goesting onze guesthouse.”

“Ik blik dankbaar terug op 16 jaar Atelier C in Lo”, kijkt Charlot even achterom. “Als eigenwijze 19-jarige startte ik met een kapsalon, eigenlijk niet goed wetend wat ondernemen echt inhield. Ik kende soms moeilijke momenten, om daarna weer vol goede moed verder te gaan. Het waren 16 jaar met enorm veel haar waar ik mijn creativiteit op los kon laten en waarin ik veel mensen mocht leren kennen. Klanten werden ook echte vrienden, één daarvan zelfs mijn fantastische man!”

6.500 kilometer van Lo

“Mijn job voelde nooit als werken aan, eerder als een uit de hand gelopen hobby”, gaat Charlot verder. “Het waren 16 jaren van groeien, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak, met ontelbaar veel levenslessen. Het vormde me tot wie ik nu ben. Die periode is voorbij gevlogen. Maar nu voel ik dat het tijd is voor iets anders. Atelier C zal nog open zijn tot en met zaterdag 28 december. Daarna sluit het kapsalon definitief.”

Dat ‘iets anders’ ligt zo’n 6.500 kilometer van Lo, namelijk in Fort Portal in Oeganda, waar Charlot samen met haar man Chris de guesthouse zal uitbaten. De bouw daarvan is volop bezig. Chris, metser van opleiding, doet met de hulp van enkele lokale jongeren die hij opleidde alles zelf en vertoefde regelmatig in Oeganda om letterlijk te bouwen aan hun toekomstproject. Charlot reisde ook af en toe naar het Afrikaanse land, maar door haar job kon ze er telkens maar enkele weken blijven. Maar binnenkort behoort dat gereis definitief tot het verleden.

“Met ons project willen we een thuis creëren waar mensen kunnen thuiskomen”, zegt Charlot. “Er zullen tien gasten kunnen overnachten. We willen het bewust kleinschalig houden, zodat de bezoekers ten volle kunnen genieten van de prachtige omgeving en rust. Chris is volop bezig met de opbouw. In 2025 gaan we samen alles nog verder afwerken. Het doel is om eind 2025 te kunnen openen.”

Eind december sluit Atelier C definitief de deuren en start ze samen met haar man Chris een nieuw leven in Oeganda. © gf

“Oeganda heeft unieke toeristische troeven zoals zijn prachtige natuur en biodiversiteit”, zegt Charlot. “Het land staat bekend om zijn zeldzame berggorilla’s en is één van de weinige plekken ter wereld waar je deze bedreigde dieren nog in hun natuurlijke omgeving kan zien. Daarnaast heeft Oeganda maar liefst tien nationale parken zoals Queen Elizabeth en Murchison Falls, waar je op safari kan gaan om de big five te spotten. Het landschap varieert van savannes en tropische regenwouden tot meren en bergketens, zoals de Rwenzori-bergen, waar wij aan de flank van zullen wonen. Het tropische klimaat, gecombineerd met avontuurlijke activiteiten zoals raften op de Nijl en wandelen door het Kibale Forest waar je aan chimpansee tracking kan doen, maakt van Oeganda een populaire bestemming. Het land heeft ook een warme en gastvrije cultuur.”

Dezelfde dromen

Via You Build Oeganda Constructions wil Chris zijn ervaring als metser overbrengen aan de plaatselijke jonge bevolking door hun manier van bouwen te verbeteren. “Zo kunnen ze in de toekomst zelf meehelpen aan de bouw van hun eigen huis of een bedrijfje opstarten”, zegt Charlot. “We hebben alvast nog veel plannen en dromen.”

Charlot zal België niet zozeer missen. “Al van kindsbeen af reisde ik veel”, zegt ze. “Ik voelde al langer dat mijn toekomst buiten België ligt. Maar ik was nog jong, had een zaak te runnen en dus kwamen er nooit concrete plannen. Maar toen ik Chris leerde kennen, werd het snel duidelijk dat we beiden dezelfde dromen hebben.Familie en vrienden achterlaten zal niet gemakkelijk zijn, maar ze steunen ons volop en staan te popelen ons daar te bezoeken.Het Belgische weer zal ik alvast niet missen. Ik wil via deze weg nu al iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen in Atelier C, de steun en de vriendschap. En misschien tot in Oeganda”, besluit Charlot.

Het project in Oeganda is te volgen via de Instagrampagina @ch.abwooli.ug.