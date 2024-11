“Ik had hier 12 handtassen staan, ik krijg één terug”: klanten proberen peperdure spullen te recupereren na spectaculaire roof in Knokke

Ruim zeven weken na de zware inbraak bij Lotte Louise Luxury in Knokke mochten de eigenaars van handtassen die níet gestolen zijn, hun exemplaar komen ophalen in de Lippenslaan. Daarvoor moesten ze zich op voorhand eerst aanmelden bij de curator en de nodige documenten bezorgen. Alleen kwamen veel vrouwen van een kale reis terug. “Mijn handtassen zijn ‘verloren’”, klinkt het.

Lotte Louise Luxury kwam vorige maand in het nieuws nadat dieven er op een spectaculaire wijze voor honderdduizenden euro’s aan luxehandtassen en juwelen stalen door een gat in het dak te maken. Volgens de zaakvoerster bedroeg de buit 1,2 miljoen euro. Korte tijd later bleek evenwel dat ze niet in orde was met haar verzekering. Die was er wel, maar in de polis stond dat de maatschappij enkel tussenkomt als er een rookkanon aanwezig was die gekoppeld was aan het alarmsysteem. En dat was niet het geval.

Onderzoek loopt

De zaak werd, ondanks veel kritiek van de eigenaars van de handtassen, officieel failliet verklaard. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog volop. De weken nadien ontstond er heel wat onvrede bij de eigenaars van handtassen. Zij voelden zich bedrogen omdat ze zeer weinig informatie kregen én er quasi geen communicatie was met Stéphanie Lotte, de uitbaatster van de zaak.

Volgens Stéphanie Lotte werd ze voordien zélf slachtoffer van oplichting en zorgde dat al voor een zware financiële druk, waarna de inbraak de spreekwoordelijke druppel was. Daarop vroeg ze het faillissement aan. Op 28 oktober volgde dan ook het faillissement. Een curator werd aangesteld en mensen die hun spullen in bewaring hadden gegeven konden zich gaan aanmelden. Ze moesten hun contactgegevens, een kopie van de overeenkomst voor de bewaring en de identificatienummers en foto’s van hun spullen meesturen. Daarop zou gekeken worden of de spullen nog in de winkel lagen. Donderdagochtend was er een ophaalmoment voorzien waarbij mensen op een bepaald uur mochten langskomen. Al zorgde dat moment niet bij iedereen voor vreugde.

26.000 euro

In de loop van de voormiddag meldden tientallen gedupeerden zich aan. Alleen keerden veel slachtoffers van een – bijna – kale reis terug. “Ik had hier twaalf handtassen staan. Twaalf! Er blijft nog één exemplaar over”, zegt een slachtoffer kwaad. En ze is lang niet de enige. Pascale verliet in tranen het pand in de Lippenslaan. “Ik had hier voor 26.000 euro aan goederen staan. Ik kreeg er nu maar een fractie van terug. Natuurlijk doet dat pijn. Handtassen, een horloge van Gucci, kleding … Het meeste is verloren.”

Al waren er evengoed mensen die wél het merendeel van hun goederen konden recupereren en opgelucht naar buiten stapten. “Maar ik besef dat anderen minder geluk hebben”, zegt een van de ‘gelukkigen’. Uiteindelijk verliep alles zonder noemenswaardige incidenten. (MM)