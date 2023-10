IJstijd lanceert twee verrassende nieuwe smaken: zin in ijsje van biet of zoetwateralg?

IJsproducent IJstijd verrast met twee nieuwe smaken: rode biet en chlorella, een zoetwateralg. “We werden gecontacteerd door Hilde Demurie, een voedingsconsulente die naar bedrijven gaat waarin ze gelooft om gezondere en zuiverdere producten te ontwikkelen”, vertelt Sabine Tavernier. “Na een jaar testen en verbeteren werden de ijsjes rode biet en chlorella een feit.”

Bij IJstijd worden geregeld nieuwe smaken gelanceerd. Deze keer gaan Kevin Geryl en zijn team toch voor iets speciaals.

Twee nieuwe smaken

Chlorella is een zoetwateralg, familie van zeewier. “Het zit bomvol heel gezonde stoffen met bijzondere kwaliteiten: een ontgiftende, reinigende en beschermende werking. Chlorella zorgt voor een betere weerstand, meer energie, een betere darmactiviteit en spijsvertering”, legt medezaakvoerder Sabine Tavernier uit.

“Ook rode biet heeft heel wat positieve eigenschappen: de groente bevat bijna alle mineralen en vitamines die we nodig hebben, zorgt voor een betere bloedtoevoer, versterkt immuniteit, is ontgiftend en houdt osteoporose tegen. Rode biet is daarbij zeer gezond voor sporters. Aangezien we zelf veel met gezondheid en gezonde voeding bezig zijn, gingen we voluit in op de vraag van Hilde Demurie”, aldus Sabine. En behalve een gezond product, zijn de ijsjes ook – dat konden we proeven – heel lekker.

“Suikerarme producten boomen fel”

“Het eindproduct is nog altijd ijscrème, met naast de nieuwe ingrediënten melk, geklaarde boter, eieren en als zoetmiddel biologische rietsuiker. Daardoor is het suikergehalte lager dan bij de andere ijssoorten”, zegt Sabine. “De suikerarme producten boomen tegenwoordig heel fel. Onze suikerarme vanille is het tweede beste verkochte ijs”, vult Kevin Geryl aan.

De twee nieuwe ijssoorten werden genomineerd voor de award innovatief product op de Taste of Tavola beurs. “We hebben niet gewonnen, maar de nominatie is toch al een hele eer”, aldus de zaakvoerders van IJstijd.

De smaken rode biet en chlorella zijn te koop per halve liter in de winkel in de Dorpsstraat 124 en kosten 7 euro.