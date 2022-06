IJsjeszaak Surprice nu ook op de Dries in Kemmel

IJsjeszaak Surprice van zaakvoerder Christof Thorrez heeft een derde vestiging geopend op de Dries in Kemmel. Er worden ijsjes vanuit de vitrine verkocht, maar op het zomerterras en in de binnenruimte is er ook plaats voor een ijscoupe of drankje.

Op de Dries in Kemmel opende ijsjeszaak Surprice een derde vestiging. Ze deden dat in het pand waar vele jaren het Labyrint van Stef Dehollander was ondergebracht. Met de start van de zomervakantie volgt een vierde zaak in Kortrijk. “Indien beide zaken aanslaan, plannen we een verdere uitbreiding van ons concept in andere Vlaamse steden”, zegt zaakvoerder Christof Thorrez.

In 2010 startte Christof Thorrez met Surprice in de gemeente Houthulst. Een tweede zaak werd in 2019 geopend op de Rodeberg. Nu wordt een derde ijsjeszaak geopend en dit keer op de Dries in Kemmel.

Unieke kans

“Het was een unieke kans om deze locatie op te starten. Kemmel is en blijft het toeristisch dorp van Heuvelland. Daar waar we op de Rodeberg voornamelijk werken met weekendtoeristen is Kemmel ook een dorp met heel wat dagjestoeristen los van zaterdag of zondag”, klinkt het.

In Kemmel past de zaakvoerder de bekende elementen van de andere zaken toe, maar wordt meer gefocust op de verkoop van ‘handjesijs’. “We verkopen dus ook vanuit de vitrine, maar op het zomerterras en in onze binnenruimte is er zeker plaats voor een ijscoupe of drankje”, zegt zaakvoerder Christof.

In het pand dat aangekocht werd door V-Estate zetelt nu al een paar maanden het immobiliënkantoor Hill Immo. De beide zaken zijn gelegen op de benedenverdieping.

Info: www.surprice.be