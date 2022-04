IGW houdt Open House

De verbroedering met de zusterbedrijven, familiebanden aanhalen en het gemeentebestuur laten kennis maken met een hoogtechnologisch bedrijf, dit was de bedoeling van het IWFG Open house.

Industrial Gears Watteeuw ofwel IGW is al vele jaren een vaste waarde in Oostkamp sinds 1986. Het bedrijf behoort tot de BMT Group en is een zusterbedrijf van BMT Aerospace, VCST en OMCO. IGW Industry, de divisie waartoe IGW Oostkamp behoort, heeft productievestigingen in België, Roemenië en India. Hun klanten bevinden zich eveneens grotendeels in het buitenland. Men kan dus gerust stellen dat IGW een internationale speler is, maar wel met een sterke lokale verankering.

In kader van deze verankering opende het bedrijf op zaterdag 22 april, na 2 jaar Covid, opnieuw zijn deuren voor de gezinsleden van alle werknemers. Nieuw dit jaar is dat ook alle werknemers en gezinsleden van de zusterbedrijven de kans krijgen om IGW Oostkamp te bezoeken. Idee achter deze uitbreiding is dat de werknemers ook eens buiten de eigen fabrieksmuren een kijkje kunnen nemen. IGW Oostkamp kende de laatste jaren een aantal flinke investeringen die oplopen tot meer dan 12 miljoen euro de laatste 5 jaar en het bedrijf is dan ook fier om deze te kunnen tonen aan familie, collega’s en aan het schepencollege van Oostkamp. (GST)