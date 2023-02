Ieperse Eva Deprez geeft oude meubels een tweede leven

Wie thuis nog een oud meubelstuk liggen heeft en dat wil opfrissen, kan daar sinds kort voor terecht bij Eva Deprez uit Ieper. Met REN.EVA.TED steekt ze oude meubels in een nieuw jasje.

Eva Deprez (27) woont met haar vriend Bart Ostyn in de Kruiskalsijdestraat in Ieper. In het dagelijkse leven is ze sinds dit schooljaar leerlingenbegeleider in de Heilige Familie van Ieper. Sinds kort startte ze met REN.EVA.TED haar bijberoep op.

“Ik studeerde creatie en mode in het middelbaar in de Heilige Familie en dat creatieve aspect is tijdens mijn hogere studies even naar de achtergrond verdwenen. Ik studeerde toegepaste psychologie en ging daarna aan de slag bij het CLB in Kortrijk. Toch kwam de creatieve kriebel weer naar boven. Creatief bezig zijn is voor mij een ideale uitlaatklep.”

Bovendien heeft Eva een grote passie voor interieur en tweedehands en zo is REN.EVA.TED ontstaan, een samentrekking van ‘renovate’ en haar voornaam. “In het begin friste ik eigen meubels op, daarna voor familie en dichte vrienden. Intussen doe ik het voor het brede publiek. Onlangs werd ik zelfs gecontacteerd door mensen uit Oost-Vlaanderen en Brussel. Het is fantastisch als je een oud stuk met een verhaal nieuw leven kan inblazen. In het begin is het vooral oefenen en experimenteren met meubels die ik op de kop kon tikken in kringloopwinkels of online.”

“Intussen komen klanten ook met eigen stukken die ik dan onder handen neem. Een kleinkind dat bijvoorbeeld een erfstuk van oma wil opfrissen, daar hangt vaak een emotionele waarde aan. Ik mik vooral op de typische oude kwalitatieve meubels die nog niet geschilderd zijn. In de regio zijn er niet veel restylers, in Nederland is dit wel populair. Mijn atelier bevindt zich momenteel in onze garage, die vrij ruim is. Al droom ik van een eigen atelier in een grotere ruimte zoals een loods, maar dat is nog toekomstmuziek.”

Je kan Eva makkelijk terugvinden op sociale media. “Ik startte een Facebook- en Instagrampagina op en zorgde zelf voor mijn logo. Alles rond socials boeit me en ik post regelmatig updates van mijn werk om zo interactie te hebben met de klanten en volgers. Via deze kanalen en de website www.renevated.be kunnen mensen mij contacteren”, besluit Eva.

Meer info: volg REN.EVA.TED op Facebook en Instagram. Contact: info@renevated.be