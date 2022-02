Ieper krijgt een nieuwe indoorspeeltuin: op 4 april opent indoorspeeltuin Pietje Pek de deuren

Vanaf de paasvakantie krijgt Ieper er een indoorspeeltuin bij. Op de winkelzone Rijselsepoort start Liesje Devolder (29) met Pietje Pek, een 500 m² groot speelparadijs voor kinderen. Dankzij haar ervaring in een andere indoorspeeltuin kent Liesje ondertussen de knepen van het vak.

“Op mijn vorige job was ik verantwoordelijk voor de bestellingen, het maken van de afspraken, de planning van het personeel en het verzorgen van het eten, alsook de bediening in de bijhorende cafetaria”, vertelt Liesje, die zich nu klaar voelt voor een eigen avontuur.

“Onze zoektocht naar een locatie leidde ons naar een pand naast de Colruyt. We kozen voor de naam Pietje Pek, omdat kinderen dat ondeugende en speelse allemaal in zich hebben. Mijn dochter Niene, die net naar school gaat, is eigenlijk ook best een ‘pietje pek’ en zo was de naam vlug beklonken. Het logo is bijna af, we moeten enkel nog de definitieve kleuren bepalen.”

Liesje mikt niet enkel op de beleving van de kinderen. “De ouders moeten absoluut niet aan een tafeltje blijven zitten, maar kunnen actief genieten met hun kinderen. We werken samen met Ameco Playgrounds en zullen onder andere beschikken over een draaiende rodelbaan of de monkey dong en een snowglider met banden.”

“Daarnaast zullen er heel wat structuren zijn om op, onder en in te kruipen. Van al dat spelen, krijg je natuurlijk honger en dorst en daarom zal er hier ook een tearoom zijn, waar men iets kan drinken en een snack eten.”

Samen met moeder

Liesje zal dit niet alleen doen. “Ik ga dit samen met mijn mama Windy D’hondt runnen. Zij was 30 jaar lang zelfstandig onthaalmoeder en weet dus hoe je met kinderen moet omgaan. Op mijn papa Patrick kan ik ook beroep doen voor de inrichting, want hij is zelfstandige in de bouwsector. Bovendien is hij gekend voor zijn spaghetti en zal hij ook af en toe in de keuken helpen. Voor de rest zullen we werken met jobstudenten, die al ervaring hebben in deze branche. Zowel de bank als onze boekhouder zijn overtuigd van de haalbaarheid van ons financieel plan, uiteraard inclusief een deel eigen investeringen.”

Natuurlijk is er dus ook al nagedacht over prijzen. “We vragen 6 euro per kind. Ouders en kinderen jonger dan 18 maanden komen er gratis in. We zullen ook verjaardagsfeestjes en communies of lentefeesten organiseren. De prijzen daarvoor zullen variëren van 8 tot 12 euro per kind, afhankelijk van de gekozen formule. Onze openingsuren op vrijdag zijn uniek in de regio: van 15 tot 21 uur.”

“Op woensdag kun je komen van 13 tot 18.30 uur, op zaterdag van 10 tot 18.30 uur en op zondag van 9 tot 18.30 uur. Wie wil, kan hier op zondag zelfs ontbijten, maar dit enkel mits reservatie. Uiteraard zijn we ook ook altijd open op feestdagen en tijdens vakanties. Scholen of groepen kunnen op andere momenten steeds reserveren van 10 tot 18.30 uur. Kinderen en wie met hen mee komt, zullen samen van elke minuut genieten in onze indoorspeeltuin Pietje Pek.”

(SD)