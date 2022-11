Iedereen heeft wel iets van Cosy & Trendy in huis en dat is (wat velen niet weten) een op en top Tieltse merknaam

Ieder Vlaams gezin heeft wel iets van Cosy & Trendy in huis, maar zelfs in Tielt weet niet iedereen dat dat het huismerk van de firma Billiet-Vanlaere uit de Bevrijdingslaan is. Daar is ook een impressionante showroom die wel enkel toegankelijk is voor de verdelers van de producten, dus de klanten van Billiet-Vanlaere. En die showroom baadt op dit moment natuurlijk ook in een kerstsfeer.

“De familie heeft er doelbewust voor gekozen om in Tielt verankerd te blijven” (Stijn De Decker, financieel directeur)

Het is een wat verborgen parel op de bedrijvenzone in de Bevrijdingslaan. Er is niet enkel een showroom van drie verdiepingen en bijna 5.000 vierkante meter, in 2017 werd ook een nieuw halfautomatisch magazijn in gebruik genomen. Daarin gaan ruim 25.000 producten schuil. Billiet-Vanlaere verdeelt heel wat bekende merken, waaronder de huismerken Cosy & Trendy, Cosy@Home en Whitefire, maar ook Thermos, Arcoroc, Luminarc, Chef & Sommelier, Bormioli, Curver, Amefa, Boska,… en doet dat via de bekende retailkanalen, zowel in binnen- als buitenland. “In de Benelux zijn we marktleider”, weet financieel directeur Stijn De Decker. “Maar ook in Frankrijk en Duitsland staan we sterk. Vanuit onze kantoren in Nieuw-Buinen, niet ver van Groningen en de Duitse grens, hebben we onze Nederlandse uitvalsbasis. We blijven ook verder groeien, momenteel starten we Scandinavië op en ook in het Verenigd Koninkrijk krijgen we voet aan de grond. Ook de Oost-Europese markt staat nog op ons to-dolijstje. We passen onze producten ook aan aan de lokale markt. In Nederland zijn er de typische glaasjes waarin ze een pilsje serveren, die vind je bij ons ook in het gamma terug.”

Vernieuwde showroom

Wat ooit startte als een gleierswinkel is nu dus een groothandel met tal van bekende merken van huishoud-, horeca-, geschenk- en seizoensartikelen, maar sinds 2003 ook met een eigen huismerk Cosy & Trendy. “We hadden al heel wat expertise in huis en beslisten om ook ons eigen merk op de markt te brengen. We zetten ook veel in op dat merk dat ondertussen in haast alle Vlaamse huiskamers te vinden is. Iedereen heeft wel iets in huis van ons. Het ontwerpen gebeurt hier, maar de productie niet. Maar in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, wordt er nog veel in Europa geproduceerd en niet alles in het Verre Oosten.”

Gegroeid in lockdowns

Billiet-Vanlaere verkoopt nooit rechtstreeks aan de eindconsument. “Daarom wellicht ook dat onze bedrijfsnaam wat minder bekend in de oren klinkt. Maar onze naambekendheid bij het grote publiek is ook niet ons doel, wel dat onze merken gekend zijn. Dagelijks komen hier in de showroom klanten over de vloer. Van de covidperiode hebben we gebruik gemaakt om onze showroom opnieuw in te richten. Een geslaagde zet, te horen aan de reacties van de klanten. Onze leuze luidt ‘Cook, dine & live’. We hebben alles in huis om het gezellig te maken bij je thuis, daarom ook dat wij zelfs verder gegroeid zijn tijdens de lockdowns. We surfen ook al jaren mee op het succes van de kookprogramma’s.”

Herfstige Kerstboom

Billiet-Vanlaere blijft ook een echt familiebedrijf dat verankerd is in Tielt. “We hebben hier ondertussen zes hectare grond, waarvan er 4,5 bebouwd is. Er is uit andere regio’s aan onze mouw getrokken geweest met gunstige financiële voorwaarden, maar de familie heeft er doelbewust voor gekozen om in Tielt te blijven. Er werken hier ook heel wat mensen uit de omgeving, maar we hebben hier ook specialisten uit onze sector die vanuit Rijsel, Kortrijk, Gent of het Brusselse komen. Ons nieuwste project wordt straks ons nieuw kantorengebouw. We zetten ook in op e-commerce. Daarbij gaan wij hier in naam van onze klanten producten versturen naar de eindconsument.”

De eindejaarsperiode is natuurlijk best druk voor het bedrijf. “Maar eigenlijk zijn onze eindejaarsproducten al een tijdje de deur uit. In januari en februari komen onze klanten aankopen, tegen eind augustus gaan wij uitleveren. We zijn nu eigenlijk al bezig met de collectie voor volgend jaar. Maar ook dit jaar zijn er heel wat feestelijke trends. Goud met groen, roze gecombineerd met champagnekleur en ook het traditionele rood-wit-groen blijft het ook altijd goed doen. In onze showroom staat ook een kerstboom in herfstkleuren, zo kan je die al gebruiken als herfstdecoratie en laten staan tot na de feestdagen.”

In Tielt werken een 50-tal mensen bij Billiet-Vanlaere. “We blijven verder groeien, dus hebben we ook altijd wel openstaande vacatures. Gemotiveerde mensen die passen binnen onze equipe kunnen we altijd gebruiken.”

Billiet-Vanlaere bestaat 90 jaar, Cosy & Trendy viert volgend jaar de 20ste verjaardag