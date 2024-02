“Ideale ligging voor onze derde vestiging”: Kaliber brengt exclusief SieMatic-keukens naar Izegem

De derde vestiging van Kaliber, dat exclusief de keukens van SieMatic verdeelt, is zopas geopend in de Krekelmotestraat. Pal tegenover het Frunpark kan je nu ook je keuken gaan kiezen.

Donderdag 1 februari was er de opening voor de mensen uit de sector, vrijdag voor de bestaande klanten en vanaf zaterdag 3 februari is Kaliber in de Krekelmotestraat tegenover het Frunpark voor het grote publiek open. Die zaterdag is er ook een opendeurdag. Kaliber is het geesteskind van Michel Vanmullem, ondertussen stapten ook dochter Lieselot en zoon Lode mee in de zaak. Er was al een hoofdvestiging in Knokke en een bijhuis in Brugge. “Maar hier in het hart van West-Vlaanderen wilden we ook aanwezig zijn. Met deze vestiging in Izegem zitten we pal in de driehoek Roeselare-Kortrijk-Waregem. Voor West-Vlaanderen zijn we exclusief verdeler van SieMatic. In onze nieuwe showroom zijn hier de laatste nieuwigheden te zien. Onze keukens voorzien we ook van toestellen van topkwaliteit.”

Ook totaalprojecten

Kaliber ontwerpt ook totaalprojecten. “Maar we beginnen altijd bij de keuken. Die staat centraal bij ons. Onze stijlvolle keukens hebben een lange levensduur, de afwerking is top. Daarmee maken we het verschil. Wie ideeën wil opdoen, kan hier terecht.”

Interieurarchitecten Jacques Deconinck en Sabien Vanhoutteghem worden in Izegem het gezicht van de zaak. Van dinsdag tot vrijdag kun je er vrij binnenlopen van 14 tot 18 uur, op zaterdag doorlopend van 10 tot 17 uur. Maar je kunt ook een afspraak maken voor een ander moment.

Het team van Kaliber werd ondertussen ook uitgebreid met interieurarchitecte Silke Tanghe die in Knokke actief zal zijn. “Jolien De Roo doet de planning, zodat ons team nu ondertussen al uit zeven mensen bestaat. We blijven vooral een familiezaak waar onze klanten centraal staan.” (WVS)