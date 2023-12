Video: iconische schouwen industriezone Harelbeke neergehaald

De twee schouwen in de industriezone Vaarnewijk in Harelbeke zijn niet meer. De 72 meter hoge torens werden om 9.45 uur stipt gedynamiteerd. Om het hele gebeuren op een veilige manier te laten verlopen, werd vooraf een veiligheidsperimeter van 200 meter opgelegd waarin geen publiek meer werd toegelaten. Een kwartier na de springwerken werd de zone opnieuw vrijgesteld en de veiligheidsperimeter opgeheven.

De schouwen behoorden toe aan een elektriciteitscentrale die in maart 2012 sloot, en enkel nog werd ingeschakeld in hoge nood. Verschuere Invest bv kocht de site intussen op met de bedoeling hun bedrijf van de Overleiestraat te verhuizen naar deze site. De twee schouwen die nog op de site staan, hadden geen nut meer en moesten verdwijnen. Het publiek kon de ontploffing van een veilige afstand volgen vanop drie plaatsen. Op de N36 ter hoogte van het bedrijf Omniplex, komende van Deerlijk, op de N36 ter hoogte van de brug, komende van Bavikhove en op de site Bomarbre-Corex in het centrum van Harelbeke.

Voor de ontploffing werden vooraf de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Vanaf 8.30 uur worden de Vaarnewijkstraat en het jaagpad afgesloten. Ook scheepvaart op de Leie binnen de perimeter is tijdelijk verboden. Pleziervaartuigen tussen de sluis en de veiligheidsperimeter moeten vastgelegd worden aan de kade aan de Vrijdomkaai. Om 9 uur sluit de N36 voor alle verkeer, van aan het kruispunt de koperen ketel in Bavikhove tot en met de E3-tunnel in Harelbeke.