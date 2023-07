Iconische Frituur ’t Zeetje op Visserskaai is te koop

Wie regelmatig passeert aan de Visserskaai in Oostende zal er waarschijnlijk al op gelet hebben. De iconische frituur die al meer dan dertig jaar naast de vaargeul staat, is te koop. Eigenaar Guido Dewulf (70) heeft de frituur twee jaar geleden overgenomen van Didier Ide. Het is nog steeds een meer dan succesvolle uitbating, maar door gebrek aan interesse van zijn familie, én bij gebrek aan personeel, staat de frituur te koop. Heel wat kandidaten hebben zich intussen al aangemeld, maar er is nog niets beslist.

Guido Dewulf, gepensioneerd technieker bij RTT-Belgacom, kocht Frituur ’t Zeetje twee jaar geleden voor zijn zoon, Jeffrey. De frituur staat al 35 jaar op een vaste stek langs de Visserskaai en heeft, naast zijn vele vaste klanten, een aantrekking op duizenden toeristen die van het station naar het strand passeren. (FRO)

