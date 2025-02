Ibad (26) opent snoepwinkel in pand waar zijn opa eerste nachtwinkel van Oostende had: “Voor velen is dit winkelpand een stukje nostalgie”

Ibad Malik (26), geboren en getogen in Oostende, opende onlangs zijn snoepwinkel in de Torhoutsesteenweg. Hij verkoopt er snoep van bij ons, maar ook uit onder andere Amerika, Japan en China. Hij doet dat in het pand waar zijn opa Asim (84) ooit de eerste nachtwinkel had. “Iedereen kende mijn opa in de buurt”, klinkt het enthousiast.

Zelf is hij naar eigen zeggen een echte snoeper en daar wou Ibad iets mee doen. “Ik heb er altijd van gedroomd om een eigen snoepwinkel te hebben”, legt hij uit. “Ik zocht in het verleden op het internet vaak naar soep uit andere werelddelen. Ik vond dat fascinerend. Daarom besloot ik om zelf op zoek te gaan naar een groothandelaar om die te verkopen.”

Zo verkoopt Ibad onder andere snoep uit Japan, China en Amerika, maar ook snoep van bij ons. “Ik heb van overal wel iets. Naast snoep hebben we ook verschillende dranken die je in ons land amper kan verkrijgen, tot zelfs uit Thailand toe. We hebben hier in de winkel een muur gecreëerd met de producten van de week. En dat werkt wel”, aldus Ibad.

Trotse opa

Naar een pand hoefde Ibad niet lang te zoeken. “Mijn opa had in dit pand ooit de eerste nachtwinkel van Oostende”, duidt de man. “Iedereen in de buurt kende hem. Mensen komen de winkel binnen en vragen of hij nog leeft, hoe het met hem gaat. Dat doet deugd. Hij werd graag gezien in de buurt. Voor velen is dit winkelpand een stukje nostalgie. En opa zelf is apetrots dat ik zijn pand nieuw leven inblaas, want het stond lange tijd leeg. Opa vertelde vaak verhalen van de lange rijen die soms aan zijn winkel stonden.”

Geen nachtwinkel

Ibad wil afstappen van het nachtwinkel-concept. “Dat zijn we niet voor alle duidelijkheid. We zijn echt wel een snoepwinkel, al kan je hier ook rookwaren kopen. Ik voel me ook op en top Oostendenaar. Ik ben hier geboren, opgegroeid, liep hier school en haalde mijn diploma aan het Ensorinstituut. Mensen oordelen snel. Ik kan daar echter goed mee om. Ik herinner me hoe geliefd opa wel was. Het is toch niet omdat iemand zijn gezicht laat tatoeëren, dat die mens geen lieve mens is? Ik ging tijdens de middagpauze gewoon een broodje eten met mijn schoolkameraden, zoals iedereen dat doet”, besluit Ibad lachend.