Huidverzorgingskliniek Skintez is uniek in de regio: “Botox en fillers zitten in de lift”

Skintez van Tess Van Schepdael (40) biedt hoogtechnologische behandelingen voor actieve huidverjonging en diverse huidproblemen. “De combinatie van verzorging en verbetering, waarbij ik verder kijk dan de huid alleen, is redelijk uniek. Mijn samenwerking met plastisch chirurgen, dermatologen en esthetisch artsen zijn de sleutel tot succes.”

Eén jaar geleden opende Tess de deuren van haar volledig gerenoveerde huidverzorgingskliniek Skintez op het Sint-Amandsplein. “Ik werkte eerst als operatieverpleegkundige in az groeninge en volgde drie jaar avondonderwijs tot schoonheidsspecialiste. In 2015 startte ik in bijberoep met Skintez, vier jaar later voltijds. Mijn man Jan Van Cauwelaert is orthopedisch chirurg bij az groeninge en heeft op het Sint-Amandsplein zijn privépraktijk. Ik had daar een ruimte voor Skintez, maar wou mijn eigen pand, en die vond ik er recht tegenover! Soms zwaaien we eens naar elkaar”, lacht Tess.

“Esthetische injecties zijn minder taboe en mensen moeten niet naar het ziekenhuis, maar komen hier toe in een vertrouwde, warme omgeving”

In haar instituut kan je terecht voor hoogwaardige huidverbetering, laserontharing, medische en esthetische laserbehandelingen zoals verwijderen van pigmentvlekken, couperose of littekens, HIFU, LPG endermologie, esthetische injecties en huidanalyse. Aanvullende behandelingen zijn permanente make-up, wimperextensions, brow styling en epilaties. “Ik wou meer zijn dan een schoonheidsinstituut, maar een echte huidkliniek. Ik werk samen met een team om een totaalpakket te kunnen aanbieden, elk binnen hun specialisatie. Zo garandeert Skintez een hoge kwaliteit aan behandelingen. Er komt bijvoorbeeld een dokter ter plaatse voor botox en fillers. Die zitten in de lift, waarschijnlijk omdat de drempel veel lager is. Esthetische injecties zijn minder taboe en mensen moeten niet naar het ziekenhuis, maar komen hier toe in een vertrouwde, warme omgeving. Dankzij ons netwerk en uitgebreide kennis stellen we voor elke klant een haalbaar behandelplan op, gebaseerd op een persoonlijke en eerlijke aanpak. ”

Skintez is open van 8.30 tot 18.30 uur, enkel op afspraak, en is zaterdag en zondag gesloten.