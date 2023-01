Houthulst huldigt trouwe personeelsleden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari zijn in de Grote Zaal van De Vleugels in Klerken de personeelsleden die al 25, 35 en 40 jaar in dienst zijn gehuldigd.

Zijn 25 jaar in dienst: Tine Ampoorter, Nele Devoldere, Severien D’Haene, Annick Luypaerd, Nancy Noyelle, Sabine Pynnebrouck, Anja Traversier, Carien Vandewaetere, Lies Vandoorne en Sandra Vanmarcke.

Zij hebben 35 jaar dienst: Mieke Callebert, Katelijn De Rynck, Katrien Debruyne, Veerle Dedeurwaerder, Rita Ghesquiere, Linda Maes, Marleen Opsomer, Sylvie Quartier, Bart Riemaecker, Wim Ronse, Ingrid Ruckebusch, Charlotte Ryckebosch, Dorette Scharre, Peter Soete, Filip Soufflet, Anneke Syoen, Leen Vandewalle, Ann Vansteenkiste en Martine Vermote.

Deze mensen zijn al 40 jaar in dienst: Gudrun Abeele, Maureen Beelprez, Mia Bruynooghe, Gerda Cockelaere, Ann Cools, Dorine Delaey, Hilde Demolder, Claudine Despeghel, Ingrid Desplenter, Magdalena Ghesquiere, Brigitte Ledoux, Lut Maertens, Christa Pynnebrouck, Marleen Rommens, Kristin Vanheule, Ann Vergote en Geert Verhaeghe. Allen werden met een passend geschenk bedacht. (ACK/foto ACK)