Houthandel Cras ontslaat 20 medewerkers: “Bouwsector in diepe crisis”

Bij houthandel Cras in Waregem vallen zo’n 20 ontslagen. Door de crisis binnen de bouwsector moet het familiebedrijf zijn kostenstructuur herzien.

In 1878 stampte August Cras in Waregem een lokale houthandel uit de grond. Zo’n 147 jaar later is Cras uitgegroeid tot een grote speler met 14 verschillende vestigingen en 400 werknemers. Op vandaag staat de vierde generatie aan het hoofd van de houthandel, met hoofdkwartier langs de Industrielaan. Maar het familiebedrijf is afhankelijk van de bouwsector en voert daarom zo’n 20 ontslagen door.

“Het klopt dat we afscheid nemen van een twintigtal medewerkers over diverse departementen heen”, bevestigt woordvoerder Dora Gasia. Verschillende diensten worden getroffen, zo zouden er medewerkers hun job verliezen die actief zijn in de verkooppunten, logistiek en productie.

Kostenstructuur

“De bouwsector is in diepe crisis”, gaat Gasia verder. “We bevinden ons in een dalende conjunctuur en dat heeft impact op onze resultaten. We moeten de kostenstructuur verlagen en dat leidt tot maatregelen, zoals die twintig ontslagen.”