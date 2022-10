Hoteluitbater in Oostende laat hele hotel gratis leeghalen door iedereen die wat kan gebruiken: “Het meubilair kan gerust nog een tiental jaren mee”

Maandagochtend om 9 uur zwaaiden de deuren van Hotel Imperial in de Van Iseghemlaan wagenwijd open. Niet voor de opening, maar om het te laten leeghalen door iedereen die wat kon gebruiken. Bedden, tv’s, bureaus, stoelen, kraanwerk, enzovoort: ze mochten het allemaal gratis afhalen. “Deze respons hadden we nooit verwacht.”, klinkt het bij Xavier Vercaemst van C-hotels.

Voor het hotel stond maandagmorgen een lange rij mensen te wachten tot het hotel de deuren opende. Xavier Vercaemst kocht hotel Imperial op 1 juli en is van plan om er een duurzaam en circulair verhaal van te maken. Maar eerst is er nog heel wat werk aan de winkel. C-hotels heeft hotels in Oostende – waaronder de Burlington, Upstairs Hotel en de Andromeda -, Blankenberge, Middelkerke, Westende en De Panne. Imperial wordt het negende hotel langs de Belgische kust onder het beheer van de hotelgroep.

“De hele zomer hebben we het hotel geopend in de staat dat het was”, vertelt Xavier. “We willen het hotel zo ontwikkelen dat het een duurzaam en circulair gegeven wordt. Het water van de lavabo’s en de douches zal bijvoorbeeld gerecupereerd worden voor de toiletten. We gaan werken met lokale producten uit Oostende om de logistieke CO2-impact te beperken. En dan past het tweede leven geven aan het bestaande meubilair perfect in dat plaatje.”

Nobele daad

Xavier contacteerde zes organisaties die zich bezig houden voor het goede doel, maar was verwonderd dat er weinig interesse was. “Ik stond daarvan versteld, ja. Toen de interesse mateloos bleek, besloot ik de kracht van sociale media te gebruiken.” Met succes, want maandagochtend stond een lange rij te wachten om het hotel binnen te stormen. “Heel veel mensen vroegen om zaken te reserveren, maar dat was heel moeilijk”, duidt Xavier. “Enkel in enkele uitzonderlijke gevallen, hebben we ervoor gekozen om dat wel te doen. Zo was er een mama die ons contacteerde, waarvan de kinderen op een matras slapen. En er was ook nog een schooljuffrouw die tv’s kon gebruiken voor in de klas.”

Bureaus, bedden, matrassen… Alles werd leeggehaald. Mensen claimden zelfs hun eigen kamer om het volledig te ontleden. Anita (63) en Brigitte (61) probeerden wat kleine spullen op de kop te tikken. “Voor mensen die niet veel hebben is dit mooi”, vertelt Brigitte. “Het is een nobele daad van de hoteluitbater om alle spullen gratis weg te geven. Wat we precies zoeken? Wat we kunnen gebruiken.”

Het hotel telt 61 kamers en moet tegen mei openen. “Er komen nieuwe liften en er wordt airco geïnstalleerd. En uiteraard wordt het helemaal opgefrist met nieuwe meubels. Hoeveel sterren het hotel zal tellen? Eigenlijk willen we een beetje afstappen van die sterrenkwalificatie. De prijs-kwaliteit moet vooral goed zitten. Soms heb je beter een driesterrenhotel, dan een viersterren met de hakken over de sloot. We gaan ons nu op de renovatie concentreren van het hotel en dan zien we wel”, besluit Xavier.