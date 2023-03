Horeca-imperium van Shorash stuikt ineen: vier van zijn zes zaken op toplocaties zijn failliet

In ruim tien jaar tijd op Belgische bodem slaagde de Syriër Shorash Mohammed (35) erin zes horecazaken op Brugse toplocaties – zoals het Jan Van Eyckplein, de Eiermarkt en de Markt – over te nemen. Tot verbazing van velen in de sector. Maar nu lijkt zijn rijk uit. Vier van zijn zes zaken zijn failliet verklaard. Curator Pieter Van Aerschot hoopt via het kantoor Vavato overnemers te vinden. Als dat niet lukt, wordt de hele inboedel verkocht.

In 2009 kwam Shorash Mohammed vanuit het door oorlog verscheurde Syrië naar België afgezakt, op zoek naar een beter bestaan. De Koerdische Syriër kwam in Brugge terecht en zag het potentieel van de vele toeristen op de toplocaties in de binnenstad. Hij ging al vlug aan de slag in de toeristisch gerichte horeca in de stad.

Na enkele jaren, in 2017, slaagde Shorash erin om samen met een vennoot de bekende bistro De Schrijver aan het Jan Van Eyckplein, een toplocatie nabij de feeërieke Spinolarei, over te nemen. De zaak werd in 1983 opgericht door het echtpaar Wim Vanhaecke en Mieke D’Hondt en was van oorsprong geen restaurant maar eerder een café waar mensen na het werk bij elkaar kwamen. Ook het vlak ernaast gelegen restaurant Jan Van Eyck werd overigens overgenomen door Shorash.

Broodjeszaak

In 2016 liet Shorash Mohammed zich al opmerken toen hij samen met zijn vriendin Nikita in de Philipstockstraat, vlak bij de Markt dus, de broodjeszaak Blossom opende. Op zich niets speciaals, ware het niet dat de opening van deze zaak dik tegen de zin was van het Brugse stadsbestuur. De Stad weigerde een vergunning omdat werd geoordeeld dat de Philipstockstraat moet worden voorbehouden voor de betere speciaalzaken en dat er in zo’n sfeerzone geen plaats is voor broodjeszaken. Shorash liet zich niet ontmoedigen en tekende beroep aan bij de bestendige deputatie van de Provincie, die oordeelde dat de Stad Brugge geen rechtsgeldige grond had voor een weigering. De broodjeszaak is echter geen blijvend succes geworden want intussen staat het pand er al enige tijd leeg en enigszins verloederd bij.

We springen naar 2019: Shorash Mohammed zet ook zijn zinnen op een zaak op de absolute A-locatie in Brugge: de Markt. Samen met twee vennoten/investeerders neemt hij de uitbating van restaurant De Beurze over, op de hoek van de Markt met de Eiermarkt. Op diezelfde Eiermarkt gaat ook in 2019 Club 13 en het bijbehorende De Pub, toen uitgebaat door de bekende horeca-ondernemer Pascal Ruysschaert, failliet. Het pand was voorheen ook bekend als Cathedraak en in de jaren 80 en 90 maakte het legendarische café Paddock er furore.

Danscafés

Shorash Mohammed had wel interesse om zijn in opbouw zijnde horeca-imperium uit te breiden naar het nachtleven en greep de kans om Club 13/De Pub over te nemen. Hij herdoopte de zaak tot Starz en kreeg al vlug het danslustige jonge volkje over de vloer. “Ik denk dat het als uitbater belangrijk is om vaak zelf aanwezig te zijn”, zei Mohammed ons destijds in een zeldzaam interview, als we vroegen of hij er zicht op had waarom zijn voorganger failliet was gegaan met deze zaak. “Het is belangrijk om alles goed op te volgen.”

Niet lang daarna kwam ook in de bruisende Kuipersstraat een danscafé leeg te staan, namelijk het horecapand met huisnummer 13. Het heette toen nog Neo Club maar kende voorheen al meerdere uitbatingen die het vaak niet al te lang uitzongen. Er huisde ook nog een après-skibar en in een nog verder verleden was de charmebar La Plaza van Nicole Verwilst er gehuisvest. Shorash Mohammed zag ook hier een opportuniteit, nam de zaak over en vormde die om naar Ivy Club, een zaak waar zeker de hiphop- en R&B-liefhebbers graag over de vloer kwamen.

Ivy Club was een zaak waar zeker de hiphop- en R&B-liefhebbers graag over de vloer kwamen. © Davy Coghe

Net als zoveel horeca-uitbaters had ook Shorash zwaar te lijden onder de zware beperkingen die de horeca kreeg opgelegd tijdens de coronacrisis. Beperkingen die hij niet zomaar goedschiks aanvaardde. In de zomer van 2020 werd de man meermaals gewaarschuwd door de politie, en op de vingers getikt door burgemeester Dirk De fauw, wegens het niet naleven van de coronaregels. In september 2021 werd de zaak op bevel van de burgemeester zelfs een maand gesloten, toen ook omwille van vechtpartijen en klachten wegens geluidsoverlast.

Veel geluk heeft de man nog niet gehad met zijn uitbating op de Eiermarkt want op 25 juli 2022 werd het interieur van Starz volledig vernield door een zware brand die ontstond in de keuken van het pand. In een bordje aan de ingang werden klanten doorverwezen naar Club Ivy in de Kuipersstraat iets verderop.

Vier zaken failliet

Was de brand het begin van het einde of was de neergang al eerder ingezet? Helemaal duidelijk is het niet maar de jongste financiële gegevens van ook de andere zaken die we kunnen raadplegen, laten toch grote verliescijfers zien. Verliezen die niet meer goed te maken waren. Zowel voor De Schilder en Jan Van Eyck aan het Jan Van Eyckplein en voor Starz en Ivy op respectievelijk de Eiermarkt en in de Kuipersstraat werd door de rechtbank in Gent het faillissement uitgesproken.

Ook restaurant De Beurze is momenteel gesloten maar dat zou volgens een blaadje aan de deur zijn wegens verbouwingswerken, al staat er niet bij wanneer een heropening voorzien is. De klanten worden voor reservaties doorverwezen naar restaurant Die Maene, vlakbij gelegen op de Markt en intussen ook behorend tot een vennootschap van Shorash Mohammed en vennoten.

De Schilder en Jan Van Eyck aan het Jan Van Eyckplein, Starz op de Eiermarkt en Ivy in de Kuipersstraat werden door de rechtbank in Gent failliet verklaard. © Davy Coghe

Veel interesse

Volgens de curator, meester Pieter Van Aerschot, zijn er verschillende oorzaken voor de faling van deze ondernemingen. “Er is zeker een zware weerbots van de coronacrisis. Eigenaars van panden en de banken verleenden toen tijdelijk opschorting van betalingen maar dat is natuurlijk nog geen kwijtschelding”, zegt meester Van Aerschot. “Als dit dan allemaal samenkomt…”

“Of er al interesse betoond werd om de zaken over te nemen? Ja, er hebben zich toch al veel geïnteresseerden gemeld. Het gaat dan ook om in principe wel goed draaiende zaken op toplocaties. Een en ander hangt ook af van de opstelling van de eigenaars van die panden. Als er geen overnemers zijn, komt het finaal tot een inboedelverkoop maar ik hoop dat het niet zover moet komen”, aldus de curator, die laat optekenen dat de restaurants De Beurze en Die Maene niet in de curatele vervat zijn.

Ondanks herhaalde pogingen konden we Shorash Mohammed niet bereiken voor een reactie.