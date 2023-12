Hoornaert dynastie: Bakkerij zet na bijna 100 jaar vierde generatie in

Bakkerij Hoornaert werd in 1927 opgericht door Kamiel Hoornaert, een wees. Bijna 100 jaar later en drie generatie verder is de zaak met haar zeven vestigingen uitgegroeid tot een veelbesproken warme bakker in en rond Kortrijk. “Pepe zou trots zijn. Mensen kennen de naam zelfs tot in het buitenland”, zegt John Hoornaert (60). Hij gaf vorige week officieel de fakkel door aan zijn zoon Anthony (31).

Overgrootvader Kamiel startte Bakkerij Hoornaert in de Doorniksewijk. Hij huurde de handelszaak recht tegenover het huidige restaurant Au Casino. Enkele jaren later kocht hij het pand op de huidige locatie van de bakkerij. Wijlen grootvader Romain, gestorven aan 78 jaar, nam de winkel over en verdeelde zijn brood en producten ook aan hotels en restaurants. In 1993 volgde de overname van de winkel in de Doorniksewijk 116 door vader John. “Toen was er sprake dat de tunnel éénrichtingsverkeer zou worden, dus besloten we in 2000 uit te breiden naar de stad. We hadden toen een vestiging in de Korte Steenstraat, links van Nys. Datzelfde jaar openden we ook de bakkerij op de hoek van Leiestraat en Handboogstraat.”

Na de bakfiets en Citroën R4, werden vroeger de bestellingen met een Renault camionette rondgebracht © MD

Er volgden nog uitbreidingen naar Wevelgem, Bissegem en Waregem, maar die vestigingen zijn intussen gesloten. Je vindt Bakkerij Hoornaert wel nog in de Kortrijkstraat in Zwevegem, in de Vichtsesteenweg in Deerlijk, in de Doenaertstraat in Marke, sinds eind 2016 op Bellegemplaats en begin dit jaar op het Lange Munteplein. Goed voor een totaal van zeven vestigingen en 24 vaste medewerkers. “Mijn vrouw Chantal leerde ik op de werkvloer kennen. Ze hielp onder andere mee met de branding en speurde de locaties op. Als het aan haar lag, hadden we al 20 winkels (lacht). Ze vindt verbouwen machtig.”

“We bakken in een vloeroven op steen, dat proces neemt meer tijd in, maar zorgt voor beter brood” – Anthony

“Het succes van Hoornaert is onze kwaliteit. We bakken in een vloeroven op steen, dat proces neemt meer tijd in, maar zorgt voor beter brood. Daarnaast zijn we elke dag van het jaar open, buiten de wekelijkse sluitingsdag. Aangezien we ook leveren aan horecazaken bakken we elke dag”, vertelt Anthony. Hij begon 11 jaar geleden te werken bij Hoornaert en nam vorige week de zaak officieel over van zijn vader. “In elke bakkerij kan je ook terecht voor belegde broodjes en frisdrank. Intussen is ons klantenbestand uitgegroeid met bestellingen voor grotere bedrijven zoals Barco, TVH, Vanomobil, Alpro en Van Wonterghem. Naast belegde broodjes zijn dat ook assortimenten van minigebak, ontbijtformules, gepersonaliseerde taarten en dessertbuffet.”

“Het is een ongelooflijke kans om direct met een voorsprong een zaak te hebben. Je moet niet meer vanaf nul beginnen” – Anthony

Van kinds af aan wist Anthony dat hij in familiebedrijf Hoornaert zou werken. “Het is een ongelooflijke kans om direct met een voorsprong een zaak te hebben. Je moet niet meer vanaf nul beginnen. Het is ook een toffe stiel, de voeding. Ik doe het graag. Daarnaast hebben we heel goede mensen rondom ons. Iedereen helpt elkaar, er hangt hier een heel goede werksfeer.” 4 januari komt vriendin Tessa De Block (27) ook officieel in de zaak. Ze hebben een dochtertje Romi van een jaar en drie maanden. “De naam komt van ‘Romain’, mijn grootvader. Haar tweede naam is Charlotte, naar mijn zus die in 2012 is gestorven. We gingen normaal samen de zaak overnemen.”

“Pepe, ooit gestart als wees, zou dit de max gevonden hebben en enorm trots zijn dat de naam blijft bestaan” – vader John

Hoewel John de fakkel heeft overgedragen zal hij wel nog Hoornaert ondersteunen op bureau en zijn zoon bijstaan bij vragen. “Ik ben blij dat ik hier nog kan komen, ik zou mij anders vervelen (lacht). Al zijn we wel van plan vaker reisjes te ondernemen en op een lager pitje mee te werken”, beschrijft John de toekomst. “Pepe, ooit gestart als wees, zou dit de max gevonden hebben en enorm trots zijn dat de naam blijft bestaan. Net zoals toen werken we nog steeds enkel met kwaliteitsvolle echte boter, maar hij zou schrikken hoeveel alles veranderd is. Van brood en pistolets, naar een uitgebreid assortiment en heel wat striktere hygiënevoorwaarden.”