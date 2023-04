Hoorcentrum Aerts opent vestiging in Izegem

Hoorcentrum Aerts bestaat dit jaar 20 jaar en kent zijn oorsprong in het Kempense Herentals. Zaakvoerder Tom Aerts richtte in 2003 zijn eerste hoorcentrum op in de stad waar hij is opgegroeid.

Zijn passie en hart voor horen ontstond al in zijn kindertijd. Tom haalt zijn inspiratie namelijk bij zijn familie om de missie en visie van Hoorcentrum Aerts vorm te geven. Zowel zijn echtgenote als zoon zijn slechthorend. In de afgelopen 20 jaar groeide Hoorcentrum Aerts van een kleine regionale zelfstandige tot een geheel van bijna 40 vestigingen verspreid over Vlaanderen.

“We focussen onze groei dit jaar in Oost- en West-Vlaanderen”, opent zaakvoerder Tom Aerts (43). “In Izegem zijn er alleen maar servicepunten van onze concullega’s, geen volwaardige hoorcentra. Een servicepunt is een vestiging waar op bepaalde momenten een audioloog langskomt. Dus voor de slechthorenden die op zoek zijn naar een volwaardig hoorcentrum dat volledig uitgerust is met apparatuur en waar een erkend audioloog altijd beschikbaar is voor advies en service, brengen we graag onze ervaring en expertise naar Izegem.”

“Je kan ons vinden vlak aan het station van Izegem, Stationsstraat 9. Kwaliteit en expertise is onze belangrijkste drijfveer. Door uitgebreide interne en externe opleidingen houden we onze collega’s op de hoogte van de nieuwste technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het gebruik van verificatieapparatuur is standaard bij elke hoortoestelaanpassing. Verder focussen we op een oprechte en correcte dienstverlening, net omdat we door mijn ervaringen met mijn familie weten hoeveel verschil dit kan maken voor een slechthorende met een hoortoestel.”

“De voornaamste groei in de voorbije jaren zit in professionalisering en efficiëntie op alle vlakken als organisatie. Dit is noodzakelijk als je goed wil te werk gaan op een nieuwe grootte. Belangrijker is dat onze passie voor het vak en onze klanten na al die jaren nog niet veranderd is”, besluit Tom. (RV)