Hoorcentrum Aerts opent tweede Brugse vestiging: “Zo dicht mogelijk bij onze klanten zijn”

Hoorcentrum Aerts, in 2003 opgericht in het Kempense Herentals, opende onlangs haar eenenvijftigste vestiging in de Guldenvlieslaan in Brugge. De keten vestigde zich eerder ook al in Sint-Kruis. “We willen zo dicht mogelijk bij onze klanten zijn”, zegt audiologe Sofie Pauwels (28).

In de Guldenvlieslaan 21 in Brugge opende recent een vestiging van Hoorcentrum Aerts de deuren. Zaakvoerder Tom Aerts richtte in 2003 zijn eerste hoorcentrum op in de stad waar hij opgroeide: Herentals. Zijn passie en hart voor (goed) horen ontstond naar verluidt al in zijn kindertijd tijdens bezoekjes aan zijn dove groottante. Aerts had blijkbaar een succesformule beet want in iets meer dan twintig jaar tijd groeide Aerts uit naar een van de grotere spelers op de markt van hoorondersteuning. De winkel in de Guldenvlieslaan is al de eenenvijftigste vestiging in totaal en de tweede in Brugge.

Binnenstad

“We hebben eerder al een winkel in Sint-Kruis geopend, maar we willen zo dicht mogelijk bij onze klanten aanwezig zijn. Dus daarom openden we ook een winkel aan deze kant van Brugge, dichter bij de binnenstad”, zegt audiologe Sofie Pauwels (28).

“Ik ben, alvast in de beginfase, het gezicht van deze vestiging. Maar ik woon in Oost-Vlaanderen dus wellicht komt er op termijn iemand uit deze regio hier overnemen.”

Merkonafhankelijk

“Waarin Aerts verschilt van andere hoorcentra? Ik durf wel zeggen dat we iets meer tijd nemen voor onze klanten dan de heel grote spelers die veel publiciteit maken”, vervolgt Sofie. “En we zijn merkonafhankelijk. Onze betrachting is voor iedereen de beste hooroplossing aan te bieden. Hier op deze nieuwe locatie hebben we ook alle ruimte en de infrastructuur om de mensen goed te ontvangen. Voor een hoortest en het zoeken naar de beste oplossing werken wel liefst op afspraak maar iedereen kan hier ook wel binnenlopen om wat informatie op te vragen of onze producten te leren kennen. Naast de hoorapparaten zelf hebben we ook een ruim aanbod gehoorbescherming zoals oordopjes, slaapdopjes en oplossingen voor muzikanten op het podium.”