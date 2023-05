Hoorcentrum Aerts opent een nieuwe vestiging in Kortrijk op ’t Hoge

Hoorcentrum Aerts bestaat 20 jaar en voegt aan de meer dan 30 hoorcentra verspreid over heel Vlaanderen Kortrijk toe. Je vindt het filiaal op ’t Hoge 19. Ter gelegenheid van de opening van Hoorcentrum Aerts Kortrijk is er een openingsevent op dinsdag 9 mei tussen 14 en 20 uur. “We verwelkomen je voor een hapje en een drankje en vertellen je graag waar we voor staan”, zegt winkelaudioloog Sharon Turpyn (25).

Hoorcentrum Aerts biedt hooroplossingen aan zoals hoortoestellen, gehoorbescherming en hooraccessoires. De hoorspeciaalzaak is voornamelijk gekend in Antwerpen en de Kempen, maar breiden stelselmatig uit naar Oost- en West-Vlaanderen. Eind maart begon de inrichting van de nieuwe winkel in Kortrijk die Sharon zal openhouden. “Ervoor zat ik in het filiaal in Lede. Dat was een pittig ritje van anderhalf uur. Nu woon ik op slechts zeven minuten van mijn werk, dus mijn West-Vlaams accent zal er misschien weer wat meer beginnen doorkomen”, glimlacht de Kortrijkse Sharon.

Thuisservice

Hoorcentrum Aerts probeert zich te onderscheiden van de concurrentie door in te zetten op thuisservice. “Als mensen niet goed te been zijn of ze zitten in een woonzorgcentrum dan gaan wij naar hen toe. Dat slaat wel aan. Thuisservice plannen we doorgaans in op maandag en donderdag. Op andere dagen is de winkel doorlopend open. We zetten sterk in op verificatie wat betekent dat we alles uitmeten. We zeggen altijd ‘meten is weten’. Met uitgebreide testen komen we tot de beste hooroplossing.”

Sharon beschrijft de zaak als veel meer dan het commerciële. “Ik heb vijf jaar Audiologische Wetenschappen gestudeerd aan de UGent. Ik zou het dan ook jammer vinden moesten mensen ons zien als een verkoopsfunctie in plaats van een audiologische functie. Daarin proberen we ons wel te onderscheiden.”

Eerst werkte Sharon als klinisch audiologe aan AZ Maria Middelares Gent, maar ze zocht een nieuwe uitdaging dus ging ze vorig jaar in oktober aan de slag bij Hoorcentrum Aerts. “Ik werk hier super graag. Het is audiologisch echt een parel. Alles wat ik heb geleerd kan ik hier tot uiting brengen en om de zes maand krijgen we interne opleiding.”

Hoorcentrum Aerts doet op dinsdag avondconsultatie, dan is de zaak open van 13 tot 20.30 uur. Op andere dagen is de hoorspeciaalzaak open van 9 tot 17 uur en om de maand ook op zaterdagvoormiddag.