Hooradvies op maat bij Oortiek

Gehoorverlies heeft een grote invloed op de levenskwaliteit, zowel op sociaal als op professioneel vlak. Met 15 jaar ervaring in de wereld van de audiologie, weet Elien Hoornaert zeker en vast waarover ze spreekt en kan ze met de klant op zoek naar het perfecte hoorhulpmiddel.

“Ik studeerde audiologie en logopedie aan Vives Brugge, waar ik nu docent en stagebegeleider ben”, weet Elien Hoornaert (33), woonachtig in de Azalealaan in Handzame. “Daarnaast ben ik ook nog tewerkgesteld in Spermalie Brugge. Ik volg de laatste technologieën op de voet, zodat ik mijn cliënten steeds het beste advies kan geven. Ik kreeg al vaak de vraag om iets te doen omtrent hoorhulpmiddelen en toen kwam hier in Zarren een plaats vrij bij apotheek Delbeke. Voor slechthorenden is het niet steeds evident om zich te verplaatsen naar de grote steden, dus qua bereikbaarheid is Oortiek in Zarren wel een pluspunt. Oortiek is eigenlijk een combinatie van oor en boetiek. Qua samenwerking ben ik onafhankelijk verdeler van alle merken. Er zijn zeven grote spelers op de markt in de hoorwereld, dus er is wel wat keuze. Met behulp van de nieuwste meetapparatuur wordt het gehoor van de klant professioneel gemeten. Samen overlopen we het resultaat en stellen we een hoorprofiel op.”

Gehoorbescherming

“Na het opstellen van dit hoorprofiel, wordt er samen met de klant gekeken welk hoortoestel of -accessoire het best past bij de noden, de levensstijl én het budget. Iedereen kan het gekozen hoortoestel vrijblijvend testen tijdens de proefperiode en als ze er niet tevreden over zijn, dan wordt er samen gekeken voor een beter geschikt model. Na deze uitgebreide testperiode heb je sowieso een duidelijk beeld van de werking van het hoortoestel. Bij de aankoop regel ik ook het papierwerk met de mutualiteit, zodat de cliënt recht heeft op de terugbetaling. Bij Oortiek voorzien we vijf jaar gratis onderhoud en garantie. Voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kom ik ook aan huis en je kan hier ook terecht voor gehoorbescherming. (JDK)

Meer info vind je op de website www.oortiek.be