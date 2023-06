Hoogmis voor plantenliefhebbers: My Greens opent pop-up store in Ring Shopping

De populaire pop-up store ‘My Greens’ opent vanaf vrijdag 30/06 tot zondag 02/07 een pop-up store in het Ring Shopping. In februari hield de winkel al eens halt in de K in Kortrijk en dat werd toen een groot succes. Nu de zomervakantie aanbreekt worden de Kortrijkzanen getrakteerd op een 2+1 actie en extra uitgebreid assortiment.

De My Green-karavaan trekt door het hele land en houdt halt in de grootste shoppingcentra van het land.. Eerder viel de eer al te beurt aan Docks Bruxsel, shoppingcenter Gent Zuid en dus ook in de K in Kortrijk. Daar kwam een massa volk over de vloer. Zoals de naam al doet vermoeden is My Greens gespecialiseerd in alles wat planten aangaat. Van tuin- over interieur- tot kantoorplanten. “Ons grootste assortiment kopen wij aan van kwekers in België en Nederland, maar daarnaast importeren wij ook planten uit onder andere Spanje, Italië en Afrika. Op deze manier kunnen wij onze consumenten planten garanderen aan hoge kwaliteit, en een lage prijs,” zeggen ze bij My Greens.

Bij hun eerste passage opende My Greens in de K in Kortrijk voor twee weken, deze keer in Ring Shopping slechts drie dagen. Wie nog een plantje zoekt om de tuin op te frissen, is er dus beter maar rap bij. Wie zich vooraf gratis inschrijft voor een bezoekje aan My Greens, krijgt overigens een gratis plantje.