Hoogleedse schepen sust nadat waarschuwing PFAS drie maanden op zich laat wachten: “Geen paniek, het gaat om voorzorgsmaatregelen”

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM stelde een PFAS-vervuiling vast rond de site van het isolatiebedrijf Viapur in de Delaeystraat 13D. Inwoners binnen een straal van 500 meter moeten uit voorzorgsprincipe enkele maatregelen nemen. Maar de communicatie vanuit de gemeente liep 11 weken vertraging op door het uitvallen van een medewerker. “Dat is een grote fout”, vindt oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep 21).

Naar aanleiding van bluswerken in het verleden, onderzocht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de bodem op de privésite van isolatiebedrijf Viapur in de Delaeystraat 13D. Daar werd een verhoogde hoeveelheid PFAS vastgesteld.

PFAS zijn chemische stoffen die mensen via voeding en grondwater kunnen opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. Vroeger vond men die stoffen terug in het blusschuim van de brandweer. Sinds 2006 is het gebruik ervan aan banden gelegd door de Europese Unie.

Geen eieren en groenten

In afwachting van verdere resultaten en op aanbeveling van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden preventief maatregelen ingevoerd voor de buurtbewoners rond het domein. Binnen een straal van 100 meter krijgen jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verlaagde immuniteit het advies om geen zelf geteelde groenten of fruit te consumeren.

Het eten van eieren van eigen kippen, en het eten van zelfgekweekte kippen en konijnen wordt afgeraden. Bewoners binnen een straal van 500 meter gebruiken best geen grondwater als drinkwater of om de moestuin te besproeien. Kinderen mogen ook niet op onverharde terreinen in de directe omgeving van de site spelen.

Geen reden tot paniek

De resultaten van de analyse dateren van eind december. Op 5 januari zou een bewonersbrief verstuurd worden. Maar die werd gisteren pas door de gemeente bedeeld. “De vertraging is te wijten aan het plotse uitvallen van een collega. Het is heel jammer dat die brief nu pas juist terechtkomt. Maar ik wil benadrukken dat het gaat om voorzorgsmaatregelen. Er is geen enkele reden tot paniek”, reageert schepen van Milieu Julie Misplon (Allen 8830).

Een bewoner die vlakbij de site woont, reageert bezorgd. “Natuurlijk heerst er ongerustheid bij de buren. Er wordt weinig gecommuniceerd en de voorbije maanden bleven we eigen eieren en groenten eten.”

Oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep 21) bevestigt de reactie van de buren. “Met alle respect, maar die analyse dateert van eind december. Drie maanden later worden de bewoners op de hoogte gebracht. Dat vind ik spelen met de volksgezondheid.”

Werken speelplein

“Dat er iemand plots uitvalt, is bijzonder jammer. Maar op vlak van personeelsbeheer zijn er ook fouten gemaakt. Het eerste wat je doet bij een afwezige collega, is kijken wat op zijn of haar planning staat. Zo’n belangrijk dossier moet meteen worden overgenomen.”

De buren zijn ook ongerust over de werken in de Spanjaardwijk, naast de Delaeystraat. “Er komt een nieuw speelplein. Maar wij zien grond weggevoerd worden en stellen ons nu natuurlijk vragen na de ontvangen brief. Zijn ze de grond daar aan het saneren?”

Schepen Misplon duidt dat die werken al lang gepland staan en niets te maken hebben met de ontdekking van PFAS. “Die bluswerken zijn al jaren geleden. Ik herhaal nogmaals dat het gaat om voorzorgsmaatregelen en er geen reden is tot paniek. Verdere analyse moet uitwijzen of de maatregelen opgeheven of verlengd moeten worden.”

PFAS-website

Begin mei 2022 ontdekte OVAM reeds PFAS-vervuiling rond de brandweerkazernes van zowel Hooglede als Gits. In augustus werd er PFAS-verontreiniging vastgesteld op het speeldomein Zoeber. Ook daar was telkens geen reden tot paniek, maar werden er uit voorzorg veiligheidsmaatregelen ingevoerd.





Met vragen kan je terecht op de PFAS-website van Vlaanderen (https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/over-pfas-kenmerken-verspreiding-risicos-en-maatregelen), of de milieudienst van Hooglede via 051-23.13.91.